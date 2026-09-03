Додик подржао одлуку о седмодневном прекиду наставе у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће бити покренуто рјешавање проблема недостатка расхладних уређаја у школама, с циљем да све школе у Српској већ наредне године буду опремљене системом за хлађење.
„Волио бих, да је могуће, да у једном дану обезбиједимо да све учионице у школама имају расхладне уређаје, али одмах ћемо почети са рјешавањем тог проблема“, навео је Додик у објави на Иксу.
Он је истакао да је у образовни систем до сада много улагано, као и да ће бити настављена подршка родитељима и ученицима.
Волио бих, да је могуће, да у једном дану обезбиједимо да све учионице у школама имају расхладне уређаје, али одмах ћемо почети са рјешавањем тог проблема.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 3, 2026
Уложили смо много у образовни систем, уложили смо много да помогнемо и родитељима и ученицима и нећемо дозволити да дjеца…
„Нећемо дозволити да дјеца уче у нехуманим условима“, поручио је Додик.
Додик је навео да ни много богатије земље немају клима-уређаје у школама, али је нагласио да је циљ да све школе у Републици Српској већ сљедеће године буду опремљене системом за хлађење.
Он је подржао и одлуку о обустави наставе у наредних седам дана, наводећи да је то учињено како ученици не би били изложени здравственим ризицима.
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