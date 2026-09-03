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Додик подржао одлуку о седмодневном прекиду наставе у Српској

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03.09.2026 17:37

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предсједник СНСД-а и Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да ће бити покренуто рјешавање проблема недостатка расхладних уређаја у школама, с циљем да све школе у Српској већ наредне године буду опремљене системом за хлађење.

„Волио бих, да је могуће, да у једном дану обезбиједимо да све учионице у школама имају расхладне уређаје, али одмах ћемо почети са рјешавањем тог проблема“, навео је Додик у објави на Иксу.

Он је истакао да је у образовни систем до сада много улагано, као и да ће бити настављена подршка родитељима и ученицима.

„Нећемо дозволити да дјеца уче у нехуманим условима“, поручио је Додик.

Додик је навео да ни много богатије земље немају клима-уређаје у школама, али је нагласио да је циљ да све школе у Републици Српској већ сљедеће године буду опремљене системом за хлађење.

Он је подржао и одлуку о обустави наставе у наредних седам дана, наводећи да је то учињено како ученици не би били изложени здравственим ризицима.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

школовање

Школа

Клима уређај

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