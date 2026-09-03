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Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе

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03.09.2026 18:23

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Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе
Фото: screenshot / Tanjug

Авион Владе Србије са тијелом генерала Ратка Младића слетио је око 17.50 часова на београдски аеродром “Никола Тесла”.

У авиону којим је из Хага допремљено тијело генерала Младића су син генерала Младића, Дарко Младић, унука Анастасија, министар правде Ненад Вујић и два ратна саборца генерала Младића.

Ковчег са тијелом Младића прекривено је са двије заставе - Републике Србије и Републике Српске.

Сандук са тијелом Ратка Младића

Србија

Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд

ЈАКО ПОЛИЦИЈСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ОКО ВМА

Бројне полицијске снаге распоређене су на свим раскрсницама од ауто-пута ка београдском насељу Дедиње, односно Војно-медицинској академији /ВМА/, гдје се очекује да ускоро стигну посмртни остаци генерала Ратка Младића.

На улазу у ВМА присутни су и припардници Војске Србије, јавља извјештач Срне.

Очекује се да ће бити блокиран и саобраћај на дионицама у Београду којима треба да прође ковчег са тијелом генерала Младића.

Бројни гађани окупили су се на мостовима изнад ауто-пута куда ће бити превезен ковчег са тијелом генерала Младића и истакли транспаренте у знак поштовања некдашњег команданта Војске Републике Српске.

На транспарентима пише "Јунаци никад не умиру!" и "Генерале, хвала!".

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

генерал Ратко Младић

сахрана

Београд

Србија

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