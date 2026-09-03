Први снимци ковчега са тијелом Ратка Младића: Прекривен је са двије заставе

Аутор:АТВ редакција
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Авион Владе Србије са тијелом генерала Ратка Младића слетио је око 17.50 часова на београдски аеродром “Никола Тесла”.
У авиону којим је из Хага допремљено тијело генерала Младића су син генерала Младића, Дарко Младић, унука Анастасија, министар правде Ненад Вујић и два ратна саборца генерала Младића.
Ковчег са тијелом Младића прекривено је са двије заставе - Републике Србије и Републике Српске.
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Авион у ком је тијело генерала Младића слетио у Београд
Бројне полицијске снаге распоређене су на свим раскрсницама од ауто-пута ка београдском насељу Дедиње, односно Војно-медицинској академији /ВМА/, гдје се очекује да ускоро стигну посмртни остаци генерала Ратка Младића.
На улазу у ВМА присутни су и припардници Војске Србије, јавља извјештач Срне.
Очекује се да ће бити блокиран и саобраћај на дионицама у Београду којима треба да прође ковчег са тијелом генерала Младића.
Бројни гађани окупили су се на мостовима изнад ауто-пута куда ће бити превезен ковчег са тијелом генерала Младића и истакли транспаренте у знак поштовања некдашњег команданта Војске Републике Српске.
На транспарентима пише "Јунаци никад не умиру!" и "Генерале, хвала!".
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