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Јаке снаге полиције распоређене око ВМА: Београд чека долазак генерала Младића

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03.09.2026 18:16

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Јаке полицијске снаге око ВМА, стижу посмртни остаци генерала Младића
Фото: Srna

Бројне полицијске снаге распоређене су на свим раскрсницама од ауто-пута ка београдском насељу Дедиње, односно Војно-медицинској академији /ВМА/, гдје се очекује да ускоро стигну посмртни остаци генерала Ратка Младића.

На улазу у ВМА присутни су и припадници Војске Србије, јавља извјештач Срне.

Очекује се да ће бити блокиран и саобраћај на дионицама у Београду којима треба да прође ковчег са тијелом генерала Младића.

Бројни гађани окупили су се на мостовима изнад ауто-пута куда ће бити превезен ковчег са тијелом генерала Младића и истакли транспаренте у знак поштовања некдашњег команданта Војске Републике Српске.

На транспарентима пише "Јунаци никад не умиру!" и "Генерале, хвала!".

Авион из Хага у којем је ковчег са тијелом генерала Младића, прекривен заставама Републике Српске и Србије, слетио је на аеродром у Београду.

Према сазнањима Срне, комеморација би требало да буде одржана у суботу, 5. септембра, у 12.00 часова у Дому војске у Београду.

Београдски медији јављају да би сахрана требало да буде одржана у понедјељак, 7. септембра, на Топчидерском гробљу.

Генерал Ратко Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу. Механизма је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србији, преноси Срна

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Тагови :

Србија

ВМА

генерал Ратко Младић

Полиција

Београд

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