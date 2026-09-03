Јаке снаге полиције распоређене око ВМА: Београд чека долазак генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Бројне полицијске снаге распоређене су на свим раскрсницама од ауто-пута ка београдском насељу Дедиње, односно Војно-медицинској академији /ВМА/, гдје се очекује да ускоро стигну посмртни остаци генерала Ратка Младића.
На улазу у ВМА присутни су и припадници Војске Србије, јавља извјештач Срне.
Очекује се да ће бити блокиран и саобраћај на дионицама у Београду којима треба да прође ковчег са тијелом генерала Младића.
Бројни гађани окупили су се на мостовима изнад ауто-пута куда ће бити превезен ковчег са тијелом генерала Младића и истакли транспаренте у знак поштовања некдашњег команданта Војске Републике Српске.
На транспарентима пише "Јунаци никад не умиру!" и "Генерале, хвала!".
Авион из Хага у којем је ковчег са тијелом генерала Младића, прекривен заставама Републике Српске и Србије, слетио је на аеродром у Београду.
Према сазнањима Срне, комеморација би требало да буде одржана у суботу, 5. септембра, у 12.00 часова у Дому војске у Београду.
Београдски медији јављају да би сахрана требало да буде одржана у понедјељак, 7. септембра, на Топчидерском гробљу.
Генерал Ратко Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу. Механизма је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србији, преноси Срна
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