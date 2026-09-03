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Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

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03.09.2026 15:57

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Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, који је умро у Хагу 27. августа, преузео је очево тијело и ускоро треба да полете за Београд.

Како пише Информер, Младић је у Хаг отишао са ћерком Анастасијом, односно Ратковом унуком и двојицом подофицира који су, за вријеме војне службе, били лични пратиоци српског генерала - Зоран Трнић и Ђорђе Марјановић.

Раније данас, предсјеник Србије Александар Вучић се обратио јавности током обиласка домаћинства Петровић у Чоки и потврдио да је тијело генерала Ратка Младића преузето и да у касним поподневним сатима стиже у Србију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ратко Младић

Дарко Младић

Умро Ратко Младић

Хаг

Србија

генерал Ратко Младић

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