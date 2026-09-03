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Преузето тијело Ратка Младића, вечерас стиже у Србију

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03.09.2026 13:53

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Преузето тијело Ратка Младића, вечерас стиже у Србију
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Тијело генерала Ратка Младића је преузето и у касним поподневним сатима би требало да стигне у Србију.

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је, према информацијама које је добио, тијело генерала Ратка Младића преузето у Хагу и да би требало у касним поподневним сатима да стигне у Србију.

„Колико сам ја добио информацију, тијело је преузето и у касним поподневним сатима би требало да стигне у Србију“, рекао је Вучић током посјете Ади.

Додао је да мисли да ће Младићев син Дарко у наредним сатима и данима упознати јавност са оним што породица жели када је ријеч о сахрани генерала Младића.

„Ми ћемо ту да будемо, да пружимо сваку врсту логистичке, транспортне и подршке да очувамо јавни ред, мир и безбједност“, рекао је Вучић одговарајући на питање новинара да ли је истина да ће тијело генерала Младића данас стићи у Србију.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Тијело Ратка Младића

Хаг

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