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Битно: Предизборна кампања и избори

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Извор:

АТВ

03.09.2026 13:50
Битно: Предизборна кампања и избори
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о предизборној кампањи и изборима.

За „Битно” говоре: Бојан Шолаја, политички аналитичар, проф. др Нина Сајић професор међународних односа на Факултету политичких наука и Ненад Новаковић, новинар.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

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