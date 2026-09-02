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Без плана: Бројне реакције након смрти Ратка Младића

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Извор:

АТВ

02.09.2026 14:35
Без плана: Бројне реакције након смрти Ратка Младића
Фото: атв

У новој епизоди емисије „Без плана“ доносимо причу о реакцијама након смрти Ратка Младића – од хиљада кривичних пријава до најављеног помена у Сребреници. Шта стоји иза свега?

Анализирамо реакције које су услиједиле након смрти генерала Ратка Младића. Говоримо о више од 10.000 нових кривичних пријава због наводног негирања геноцида, позиву за помен у Сребреници који се шири друштвеним мрежама, али и о политичким препуцавањима у Федерацији БиХ уочи избора.

Емисију „Без плана“ уређује и води Предраг Ћурковић.

„Без плана“ сриједом у 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

без плана

Предраг Ћурковић

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