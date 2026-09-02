Без плана: Бројне реакције након смрти Ратка Младића

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „Без плана“ доносимо причу о реакцијама након смрти Ратка Младића – од хиљада кривичних пријава до најављеног помена у Сребреници. Шта стоји иза свега?
Анализирамо реакције које су услиједиле након смрти генерала Ратка Младића. Говоримо о више од 10.000 нових кривичних пријава због наводног негирања геноцида, позиву за помен у Сребреници који се шири друштвеним мрежама, али и о политичким препуцавањима у Федерацији БиХ уочи избора.
Емисију „Без плана“ уређује и води Предраг Ћурковић.
„Без плана“ сриједом у 20 часова и 30 минута.
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