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Европска награда квалитета за УКЦ Српске

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02.09.2026 15:31

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Европска награда квалитета за УКЦ Српске

Универзитетски клинички центар Републике Српске добитник је европске награде квалитета - ЕФQМ модела, чија му примјена омогућава даљи развој организације, још снажнију усмјереност на квалитет здравствених услуга пацијентима, ефикасније кориштење ресурса и унапређење процеса.

"Ово је потврда досадашњег рада и доказ стратешке усмјерености УКЦ Републике Српске на развоју квалитета организације и пружања услуга", саопштено је из ове здравствене установе.

УКЦ је навео да је успјешно спровео поступак припреме, оцјењивања и сертификације према ЕФQМ моделу, као и да је пуноправни члан Европске организације за квалитет са сједиштем у Бриселу.

Европска награда квалитета – ЕФQМ модел је глобално признање за квалитет организације, управљање промјенама, унапрјеђење организационих перформанси и постизање одрживих резултата.

Додјељује се од 1992. године, а носиоци овог престижног признања су Клинички центар у Љубљани и Министарство здравља Чешке.

Примјена ЕФQМ модела омогућава УКЦ Републике Српске даљи развој организације, још снажнију усмјереност на квалитет здравствених услуга пацијентима, ефикасније кориштење ресурса и унапређење процеса.

Додјелом ове награде отварају се додатне могућности за размјену знања и искустава на глобалном нивоу и примјену савремених метода менаџмента, преноси Срна.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

признање

Здравствени систем

Република Српска

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