Европска награда квалитета за УКЦ Српске

Аутор:АТВ редакција
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Универзитетски клинички центар Републике Српске добитник је европске награде квалитета - ЕФQМ модела, чија му примјена омогућава даљи развој организације, још снажнију усмјереност на квалитет здравствених услуга пацијентима, ефикасније кориштење ресурса и унапређење процеса.
"Ово је потврда досадашњег рада и доказ стратешке усмјерености УКЦ Републике Српске на развоју квалитета организације и пружања услуга", саопштено је из ове здравствене установе.
УКЦ је навео да је успјешно спровео поступак припреме, оцјењивања и сертификације према ЕФQМ моделу, као и да је пуноправни члан Европске организације за квалитет са сједиштем у Бриселу.
Европска награда квалитета – ЕФQМ модел је глобално признање за квалитет организације, управљање промјенама, унапрјеђење организационих перформанси и постизање одрживих резултата.
Додјељује се од 1992. године, а носиоци овог престижног признања су Клинички центар у Љубљани и Министарство здравља Чешке.
Примјена ЕФQМ модела омогућава УКЦ Републике Српске даљи развој организације, још снажнију усмјереност на квалитет здравствених услуга пацијентима, ефикасније кориштење ресурса и унапређење процеса.
Додјелом ове награде отварају се додатне могућности за размјену знања и искустава на глобалном нивоу и примјену савремених метода менаџмента, преноси Срна.
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