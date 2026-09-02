Стравичан злочин: Трудну инфлуенсерку завезали за дрво и спалили

Аутор:АТВ редакција
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Индијска инфлуенсерка Мањит Каур (28), коју је на Инстаграму пратило више од 146.000 људи, преминула је готово два мјесеца након што је, према наводима њене породице, брутално нападнута и запаљена.
Према писању индијских медија, преминула је 26. августа у државној болници Постдипломског института за медицинско образовање и истраживање у Чандигару, гдје је седмицама била на лијечењу.
Према пријави коју је њена мајка поднијела полицији, Мањит је 3. јула наводно отела двојица познаника, након чега су је претукли, везали за дрво и запалили.
Након што је примљена у локалну болницу, инфлуенсерка је 5. августа, према наводима листа „The Hindu“, накратко повратила свијест. Међутим, упркос напорима љекара, преминула је три седмице касније.
Портпарол болнице изјавио је за „The Indian Express“ да је Мањит била смјештена на одјељењу интензивне његе за пацијенте са опекотинама.
Према медицинској документацији, задобила је опекотине на 40 до 45 одсто тијела, а као узрок повреда наводи се цурење гаса из плинске боце.
Истовремено, полиција истражује наводе породице да је у питању био намјеран напад.
Виша полицијска службеница из Чандигара Канвардип Каур потврдила је да је, након пријаве коју је поднијела мајка преминуле, регистрован случај отмице и убиства.
Истрага је у току, а надлежни испитују све околности које су довеле до смрти 28-годишње инфлуенсерке.
Додатни потресан детаљ откривен је након обдукције.
Према извјештају локалних власти, на који се позива „The Indian Express“, Мањит Каур је у тренутку смрти била у седмој седмици трудноће. Тај податак сада представља један од важних елемената у даљој полицијској истрази.
(Курир)
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