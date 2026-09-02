Опет расту тензије: Ердоган запријетио Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган позвао је Грчку да престане наоружавати острва која имају демилитаризовани статус, упозоривши да се миран приступ Турске не смије сматрати знаком слабости.
Ердоган је то казао одговарајући на питања новинара током повратног лета из Бишкека, гдје је присуствовао самиту Шангајске организације за сарадњу који је одржан у Киргистану.
„Грчка мора одустати од овог погрешног пута и престати наоружавати острва с демилитаризованим статусом. Историја је веома добар водич за оне који из ње извуку поуке“, рекао је Ердоган.
Ердоган је казао да Турска жели да се односи с Грчком развијају на основу добросусједства те истакао да је Анкара досљедно дјеловала искрено и конструктивно.
„Турска нема претензије према туђој територији, али неће дозволити никоме да гази њена права. Ко год миран и разборит приступ Турске тумачи као слабост, чини велику грешку“, рекао је, додајући да игнорисање међународних споразума никоме неће донијети корист.
Ердоган је казао да је у Бишкеку одржао „веома продуктиван“ и „веома искрен“ билатерални састанак с руским предсједником Владимиром Путином, на којем су разговарали о рату између Русије и Украјине, као и о енергетици, трговини, туризму и инвестицијама.
Истакао је да је Турска спремна учинити све што може како би подржала мировни процес између Русије и Украјине.
„Чињеница је да ће побиједити мир, а не рат“, рекао је Ердоган.
Додао је да ни Путин ни Турска не желе наставак рата те да Анкара жели да мир што прије превлада у региону.
Говорећи о Одбрамбеном савезу између Турске, Пакистана и Саудијске Арабије, Ердоган је рекао да је први састанак његовог Стратешког политичког и војног комитета у Истанбулу важан корак ка стављању савеза у функцију.
Казао је да су министри спољних послова, министри одбране и начелници генералштабова трију земаља разговарали о успостављању и активирању секретаријата, сарадњи у области одбрамбене индустрије, војној обуци, стандардизацији, као и размјени информација о пријетњама, капацитетима и ресурсима.
Ердоган је рекао да су неке земље отворено или приватно реаговале на формирање савеза, али је нагласио да је он успостављен с циљем унапређења регионалне стабилности и безбједности.
„Заједно с нашом браћом наставићемо наш пут још снажнији“, рекао је.
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