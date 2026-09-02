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Французи спријечили отмицу Мбапеа

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02.09.2026 15:09

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Французи спријечили отмицу Мбапеа
Фото: Tanjug/AP Photo/M. Berengui

Француска полиција истражује случај осамнаестогодишњег Клемена Л, који је 21. августа 2026. године у Нантеру оптужен за организовање разбојништава у групи.

Младић се сумњичи да је био један од налогодаваца серије напада на куће и планираних отмица.

Према наводима истраге, група је од 11. априла до 19. августа припремала или извела нападе на различитим локацијама у околини Париза и Бургоније. Мета су наводно били власници компанија, један репер, али и фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе.

Клемену Л. је одређен притвор и смештен у самицу, док је његов наводни саучесник пуштен да се брани са слободе уз судски надзор.

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Тужилаштво је пред апелационим судом у Версају истакло да је ријеч о младићу који је већ био у затвору због озбиљних дјела, а сада се поново нашао у центру истраге која укључује познате јавне личности.

"Овај младић је већ био у затвору због озбиљних чињеница, а сада га налазимо у новом случају који укључује репера и познатог фудбалера", навео је замјеник тужиоца, уз образложење да изолација представља меру којом се може спријечити наставак криминалних активности.

Мбапе, према досадашњим информацијама, није осумњичен нити оптужен у овом случају, већ се његово име појављује као наводна мета планиране отмице.

(б92)

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Тагови :

Килијан Ембапе

Француска

Отмица

хапшење

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