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Америка издала упозорење за своје грађане у Катару, Израелу и Јордану: ''Будите посебно опрезни''

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02.09.2026 13:04

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Фото: Ben Kelsey/Pexels

Сједињене Америчке Државе упозориле су своје грађане у Катару, Израелу и Јордану да буду посебно опрезни због сложене безбједносне ситуације на Блиском истоку и могућности неочекиване ескалације.

Тачније, САД су упозориле на на могућа отказивања летова, затварање ваздушног простора и друге поремећаје у саобраћају.

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У безбједносним упозорењима америчких амбасада у тим земљама наводи се да Американци који се налазе на Блиском истоку треба да буду посебно опрезни и да редовно прате информације о безбједносној ситуацији, раду аеродрома и авио-компанија.

Америчким грађанима који путују у регион или из њега савјетује се да статус својих летова провјеравају директно код авио-компанија, као и путем званичних информација аеродрома.

Америчке власти упозориле су да су амерички дипломатски објекти, укључујући и оне изван Блиског истока, били мете напада, уз напомену да Иран и групе које га подржавају могу циљати друге америчке интересе у иностранству, као и локације повезане са Сједињеним Америчким Државама и америчким грађанима широм свијета, укључујући америчке компаније и друге институције.

Америчким држављанима у региону савјетује се да буду свјесни свог окружења, избјегавају демонстрације и велика окупљања, као и подручја са великим присуством полиције.

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Такође се препоручује праћење локалних медија и званичних информација, поступање у складу са упутствима локалних власти и директан контакт са авио-компанијама у случају промјене или отказивања лета.

У случају ваздушног напада, грађанима се савјетује да се удаље од прозора и стаклених врата, као и од евентуалних рушевина и другог отпада, и да прате званична обавјештења путем телефона и медија.

Америчким држављанима препоручује се да мобилне телефоне држе напуњеним и да унапред сачувају бројеве за хитне случајеве.

Америчко Министарство спољних послова такође позива грађане да се пријаве у програм Смарт Травелер Енроллмент Програм (СТЕП), који омогућава пријављенима да добијају најновија безбједносна упозорења и олакшава америчким амбасадама да ступе у контакт са њима у случају ванредне ситуације.

Америчким грађанима у Израелу додатно се савјетује да буду упознати са локацијом најближег склоништа или заштићеног простора и да у својим домовима или другим сигурним објектима имају залихе хране, воде, лијекова и других основних потрепштина.

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Америчка амбасада препоручује кориштење апликације израелске Команде домаћег фронта за Андроид и Аппле уређаје, која пружа упозорења у реалном времену о ракетним и другим нападима из ваздуха, као и о упадима наоружаних беспилотних летјелица. За провјеру статуса летова путници се упућују на званичне информације аеродрома "Бен Гурион" у Тел Авиву и аеродрома у Хаифи.

У Јордану америчка амбасада у Аману посебно савјетује америчким грађанима да избјегавају путовања у војне базе.

У упозорењу се напомињуе да је Иран нападао цивилну и критичну инфраструктуру широм Блиског истока, укључујући хотеле, аеродроме и друге цивилне локације.

(Танјуг)

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Тагови :

Америка

Израел

Иран

Упозорење

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