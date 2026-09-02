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Талић: Нови капацитети за лијечење у Заводу "Мирослав Зотовић"

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02.09.2026 12:56

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Талић: Нови капацитети за лијечење у Заводу "Мирослав Зотовић"
Фото: Youtube / TVK3

Директор Института "Др Мирослав Зотовић" Горан Талић истакао је да ће нови комплекс "Слатекс" у Слатини код Бањалуке, који је данас представљен у просторијама овог института, омогућити нове капацитете за лијечење, додатно запошљавање, али и увођење сасвим нових процедура у здравству.

"То су кардио, пулмолошка, васкуларна и рехабилитација онколошких пацијената, те превенција дијабетеса - пошасти савременог доба, незаразне болести која оставља тешке посљедице", рекао је Талић новинарима након презентације пројекта.

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Он је навео да ће Институт у Слатини проширењем добити 30.000 метара квадратних објеката и 10.000 метара квадратних гаража.

Талић је додао да је за цијели пројекат изградње овог комплекса, који ће бити јединствен у региону, потребно око 500 милиона КМ, док је за прву фазу потребно око 80 милиона КМ.

"План је да средства буду фазно одобравана. Већ имамо средства за изградњу болничке апотеке која ће почети за око три мјесеца. Треба још да проведемо тендерску документацију", рекао је Талић.

Он је навео да друга фаза подразумијева изградњу великих капацитета у постојећем парку, који неће нарушити његову садашњу визуру.

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"То би био спој здравственог, конгресног и уопште туризма, што би створило много могућности за запошљавање и развој цјелокупне привреде у Српској", рекао је Талић, преноси "Срна".

Он је захвалио предсједнику Владе Српске Сави Минићи и предсједнику Милораду Додику за подршку у реализацији овог пројекта, захваљујући којој очекује да ће то ићи убрзаним путем.

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Тагови :

Горан Талић

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

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