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Најнижу пензију у ФБиХ повећавају за 1,39 КМ

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02.09.2026 10:02

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Медијима се обратило неколико пензионера питајући за колико конвертибилних марака ће бити увећане августовске пензије у ФБиХ, казавши како из не занимају проценти, већ конкретне цифре.

Као што је познато јулске пензије у ФБиХ су аконтативно повећане за 3,5 одсто, а у августу за 0,32 одсто, што је укупно у дугом дијелу године 3,82 одсто.

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"Хоћу да знам да ли ћу за то повећање моћи купити хљеб. Моја пензија за 32 године стажа је минимална од 690 КМ. Имам право знати колико ће бити увећање, а мислим да то једино занима и друге пензионере", казао је за "Фактор" Ариф И. из Сарајева.

Повећање од 2,13 КМ

Као што је познато, јунске минималне пензије остварене до 1. јануара 2026. године износиле су 666,76 КМ, па су аконтативно пензије увећане за 3,5 одсто и сада ове пензије износе 690,10 КМ, а са августовским повећањем од 0,32 одсто износиће 692,23 КМ.

То значи да посљедње повећање износи двије КМ и 13 фенинга.

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Загарантована јунска пензија остварена до 1. јануара 2026. године износила је 795,74 КМ, са повећањем од 3,5 одсто изашле су на 823,59 КМ, а са посљедњим увећањем од 0,32 одсто износиће 826,14 КМ. Увећана је за двије КМ и 55 фенинга.

Када је ријеч о највишој пензији, јунска је износила 3.333,79 КМ, потом је увећана на 3.450,47 КМ, а када додамо посљедње увећање од 0,32 одсто, износиће 3.461,14 КМ Дакле, биће увећана за десет КМ и 67 фенинга.

Најнижа расте за 1,39 КМ

Што се тиче најнижих старосних пензија из члана 81. Закона о пензијском и инвалидско осигурању остварених након 1. јануара 2026. године, за мање од 20 година пензијског стажа пензија ће износити 451,22 КМ. У односу на јулску која је била 449,83 КМ, увећана је за 1,39 КМ, пише "Фактор".

Пензија за 20 година пензијског стажа и више, а мање од 25 година износиће 488,82 КМ, у односу на јулску која је била 487,31 КМ повећана је за 1,51 КМ.

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Најнижа пензија из члана 81. Закона о ПИО-у за 25 година пензијског стажа и више, а мање од 30 година износиће 526,42 КМ, а која је у односу на јулску која је била 524,80 КМ, повећана за 1,62 КМ.

За 30 година пензијског стажа и више, а мање од 35 година августовска пензија ће износити 564,02 КМ, посљедњим усклађивањем увећана је за 1,74 КМ. Јулска је износила 562,28 КМ.

Најнижа пензија из члана 81. Закона о ПИО-у за 35 година пензијског стажа и више, а мање од 40 година августовска пензија ће износити 639,23 КМ, у односу на јулску повећана је за 1,98 КМ...

Пензију за август примиће укупно 472.288 корисника, а потребна средства за исплату износе око 372,8 милиона КМ.

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Тагови :

пензије

Пензионери

Федерација БиХ

Повећање пензија

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