Данас не треба радити срамне ствари: Велики је празник, ово морате да знате

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог пророка Самуила, посљедњег судију израелског, који је рођен у Рамату 1.100 година прије Христа.
Овај велики светитељ и пророк читавог живота позивао је народ на покајање и захвалност.
Према народним вјеровањима, на данашњи дан посебно треба избјегавати срамна дјела, малодушност и незахвалност према онима који вам чине добро.
У мјесту рођења Светог пророка Самуила касније је рођен и благообразни Јосиф. Вјерује се да га је нероткиња Ана исплакала од Бога и посветила му га када је напунио три године.
Живећи у Силому, поред ковчега завјета, Самуил је у 12. години доживио истинито откровење од Бога о казни која је предстојала дому првосвештеника Илије због неваљалства његових синова Офнија и Финеса.
То откровење се ускоро и догодило: Филистејци су поразили Израилце, убили оба Илијина сина и заплијенили ковчег завјета. Када је вијест саопштена Илији, он је пао мртав на земљу и издахнуо у 98. години старости, а иста судбина задесила је и његову снаху, жену Финесову.
Наредних 20 година Израилци су били у ропству код Филистејаца, све док Бог није послао Самуила да народу проповиједа покајање ради спасења. Народ је тада одбацио туђе идоле којима је служио и признао Самуила као пророка, свештеника и судију.
Самуил је затим кренуо са војском на Филистејце и уз божију помоћ ослободио земљу и народ. Након тога је мирно служио свом народу до старости. Видјевши га остарелог, народ је затражио да им постави цара. Иако их је Самуил одвраћао од тога говорећи да је Бог једини њихов цар, народ је остао при свом захтјеву.
Сви вјерници који славе овог великог светитеља држе се увјерења да на данашњи дан не би требало радити ниједну срамну ствар, а нарочито не треба олако узимати добро које вам други чине. Обичај налаже:
Будите захвални људима и не будите малодушни.
Цените туђи труд и не будите ситне душе ако вам неко помогне без тражења награде или хвалисања.
"О како је промјенљиво срце човјечје! Но од свих промјена његових једна је срамнија од најсрамнијих, а то је: када вјерни постане невјерни. И од свих промјена његових једна је славнија од најславнијих, а то је: када се невјерни обрати и постане вјерни. Покај се прије него што смрт затвори врата твога живота и отвори врата Суда. Покај се прије смрти, а пошто не знаш час смрти, покај се данас и сад, и престани понављати гријех свој. Амин."
(Информер)
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