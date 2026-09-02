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Окреће ли се вријеме? Након сунчаног јутра стижу кише и пљускови

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02.09.2026 08:01

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Окреће ли се вријеме? Након сунчаног јутра стижу кише и пљускови
Фото: Ahmed/Pexels

У Републици Српској и ФБиХ данас ће у првом дијелу дана преовладавати сунчано и топло вријеме.

Међутим, касније током дана услиједиће постепено наоблачење са запада, које може донијети локалну кишу и краткотрајне пљускове са грмљавином.

Наоблачење ће се премјештати од запада ка југу и истоку, па се падавине послије подне очекују углавном на југозападу и југоистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар источног и сјевероисточног смјера.

Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 28 до 34 степена, на југу до врелих 36, док ће у вишим планинама бити угоднијих 24 степена Целзијусова.

Јутарње температуре измјерене у 7.00 часова:

Рибник 11, Хан Пијесак 13, Приједор, Мркоњић Град, Нови Град, Рудо и Чемерно 14, Бањалука, Бијељина, Добој и Вишеград 15, Брчко 16, Билећа 19, те Требиње са тропска 23 степена Целзијусова.

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