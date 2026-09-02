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Преминуо бивши министар одбране Србије Томислав Симовић

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02.09.2026 07:35

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Томислав Симовић
Фото: Screenshot / YouTube

Некадашњи министар одбране Србије, генерал-пуковник ЈНА у пензији Томислав Симовић, преминуо је у Београду у 92. години.

Клуб генерала и адмирала Србије објавио је да је генерал Симовић преминуо 20. августа. Међутим, за његову смрт се сазнало тек јуче, пише Телеграф.

Симовић је командовао Трећим војним рејоном ЈНА са сједиштем у Скопљу, прије него што је постављен за министра одбране у првој Влади Републике Србије, премијера Драгутина Зеленовића. Министар одбране био је од 31. јула до 23. децембра 1991. године, односно до пада Зеленовићеве Владе, а пензионисан је 1992. године.

У служби је био на високим положајима сектора безбједности и територијалне одбране. У периоду од 1955. до 1986. године, Томислав Симовић је шест пута одликован и кроз каријеру шест пута прекомандован. Један период провео је као официр мисије УН на Блиском истоку.

Остаће упамћен као једини високи официр ЈНА који је јавно одбио Орден братства и јединства у периоду распада Југославије. Овај гест, протумачен као политички скандал, кулминирао је његовом самосталном одлуком да напусти мјесто министра одбране.

Генерал Симовић је контактиран од стране Хашког трибунала као свједок на суђењу Слободану Милошевићу, али је то одбио. Наводно је написао мемоаре, а тај рукопис за сада посједују само његове ћерке.

За живота, Томислав Симовић је често истицао локалпатриотизам свог земљака и претходника, Спасоја Тешића, генерала Краљевине Југославије.

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Тагови :

Ин мемориам

Томислав Симовић

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