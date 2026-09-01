Застрашујући случај: Дијете (13) убодено ножем у срце!

Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишњи дjечак бори се за живот након што је синоћ у тучи између двије групе у скопској општини Чаир избоден ножем.
Према информацијама МУП-а, у тучи су повређена још два малолетника, али лакше. У инциденту је учествовало пет особа - четворо малолетника и једна пунолетна особа, пише портал Слободен Печат.
Министар здравља Сашо Клековски потврдио је озбиљност здравственог стања дјетета, нагласивши да љекари чине све што је у њиховој моћи.
"Убод у срце, стање је критично. Наше мисли су са њим, али медицина више нема много тога што може да уради", изјавио је Клековски.
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Ухапшени су 19-годишњак и 13-годишњак из Скопља, код којих су пронађени ножеви, пендрек и други предмети.
"Дана 01.09.2026. године полицијски службеници Јединице за насилни криминал при СВР Скопље привели су Б.И. (19) и 13-годишњака, обојицу из Скопља, поступајући по пријави да је 31.08.2026. године око 22:00 часа на подручју Чаира дошло до физичког обрачуна између две особе са једне стране и И.З. (19), 13-годишњака и 16-годишњака, сви из Скопља. Са друге стране, при чему је 13-годишњак који је приведен ножем нанео убодне ране тројици лица из супротне групе. И.З. и 13-годишњак задобили су тешке тјелесне повреде, док је 16-годишњак задобио лакшу тјелесну повреду", саопштио је МУП.
Извршен је увиђај на мјесту догађаја, а за потребе даљег поступка одузети су три ножа, пендрек и други предмети. Након потпуног документовања догађаја, биће поднета кривична пријава Основном јавном тужилаштву Скопље.
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