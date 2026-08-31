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Ово до сада нисмо видјели: Србин на тавану имао легло од 2.000 стршљенова

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 19:12

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Ово до сада нисмо видјели: Србин на тавану имао легло од 2.000 стршљенова
Фото: Pixabay

Владица Станковић познати српски експерт за змије и стршљене у једној кући пронашао је једно од највећих легла стршљена, до сада овакво нисмо вид‌јели на његовом Инстаграму "Удружење поскок" гд‌је редовно објављује своје акције.

Да ствар буде гора, на тавану није било једно легло, већ два и то на само седам до осам метара удаљености једно од другог.

"Ово је нешто посебно само да видите колико је. Ово је невјероватно, огромно легло", рекао је Владица док је процјењивао ситуацију прије него што се бацио на посао да легло уклони са овог мјеста.

Легло крило 1.000 стршљена

Будући да су два легла била скривена на тавану ове јединице, то значи да је чак 2.000 стршљена “живјело” овд‌је. По позиву људи, Владица се, као и увијек одмах бацио на посао, прво да утврди гд‌је се стршљенови скривају, а онда и да их пажљиво уклони. "Једно овакво легло може да направи од 400 до 1.000 јединки, а овд‌је сигурно има 1.000. Ово је озбиљно легло", објаснио је Владица.

Како уопште настаје овакво гњездо стршљена?

Како је раније за портал telegraf.rs објашњавао гњездо стршљена представља право инжењерско чудо направљено од стопљеног дрвета. Ова фасцинантна, али за многе језива архитектура, резултат је преданог рада матице.

Самир Сладић

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"Матица жваће ситне комадиће дрвета и од те пулпе ствара савршено климатизовано гнездо. Унутар тог умјетничког дијела температура је увијек тачно 31 степен и оно никада не може да се прегрије", објаснио је раније Владица.

Иако су ови инсекти увијек опасни, они имају строга правила понашања и, ако их не угрожавате, неће вас дирати. Међутим, највећи проблем настаје због људске реакције. Нагли покрети и махање рукама додатно раздражују и плаше стршљена. Он то доживљава као директан напад на себе, те добија потребу да се брани, што се врло често завршава убодом. Посебна опасност прети ако инсекти осјете да је угрожено њихово гњездо.

"Они имају своје стражаре и извиђаче који непрекидно мотре на ситуацију. Ако процене да је легло у опасности, стршљен који вас убоде истог секунде испушта феромон, мирис за узбуну. Тај мирис је сигнал за читаву армију која се у секунди сјати и креће у масовни напад на исто место на телу", упозорава саговорник Телеграфа.

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Ујед стршљена може изазвати анафилактички шок и тешке алергијске реакције, а Станковић истиче сурову истину да је некада довољан само један ујед да дође до смртног исхода

Да би се овакав исход спречио, Владица је свакодневно ангажован и помаже људима да се изборе са овим инсектима.

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Тагови :

стршљен

Владица Станковић

leglo

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