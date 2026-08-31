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Бранко Ружић искључен из СПС-а

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 18:31

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Први потпредсједник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић присуствовао је почетку бесплатне обуке за куваре, коју организује Студентски центар „Београд“ у оквиру кулинарске школе.
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević

Бранко Ружић је искључен из Социјалистичке партије Србије на сједници Статутарне комисије странке.

Сједница је одржана у Београду и на њој је разматран случај Ружића.

Како сазнаје Јуроњуз, одлука о његовом искључењу из СПС-а донијета је након разматрања случаја пред страначком комисијом.

Према наводима, за такав потез су се одлучили због његовог свјесног и континуираног кршења Статута, непоштовања обавеза да спроводи одлуке органа и јединствену политику СПС-а.

Ружић је дугогодишњи функционер СПС-а и један од препознатљивијих људи те странке.

Он је за ширу јавност постао препознатљив након трагедије у Основној школи Владислав Рибникар, а тада је обављао функцију Министра просвјете.

Неколико дана након масакра, Ружић је положио вијенац и уписао се у књигу жалости, након чега је поднио неопозиву оставку.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бранко Ружић

Ивица Дачић

Политичке странке

Искључење из странке

Социјалистичка партија Србије

Србија

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