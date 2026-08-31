Бранко Ружић искључен из СПС-а

Аутор:АТВ редакција
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Бранко Ружић је искључен из Социјалистичке партије Србије на сједници Статутарне комисије странке.
Сједница је одржана у Београду и на њој је разматран случај Ружића.
Како сазнаје Јуроњуз, одлука о његовом искључењу из СПС-а донијета је након разматрања случаја пред страначком комисијом.
Према наводима, за такав потез су се одлучили због његовог свјесног и континуираног кршења Статута, непоштовања обавеза да спроводи одлуке органа и јединствену политику СПС-а.
Ружић је дугогодишњи функционер СПС-а и један од препознатљивијих људи те странке.
Он је за ширу јавност постао препознатљив након трагедије у Основној школи Владислав Рибникар, а тада је обављао функцију Министра просвјете.
Неколико дана након масакра, Ружић је положио вијенац и уписао се у књигу жалости, након чега је поднио неопозиву оставку.
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