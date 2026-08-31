ЦИК: Нове изборне технологије враћају повјерење у изборни процес

Аутор:Бранка Дакић
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Нове изборне технологије не мијењају традицију, јер ће грађани и даље гласати оловком и на папиру, али ће ипак предстојећи избори вратити повјерење грађана у изборни процес – увјерава у ово Јован Калаба, предсједник ЦИК-а. Увјерен је и да ће, захваљујући скенерима, скоро сви изборни проблеми постати прошлост.
„Опрема гарантује да ће сваки листић бити пребројан тачно онако како је обиљежен. Биометрија трајно рјешава проблем гласања у име других особа, док скенери елиминишу утицај људског фактора и намјерне грешке при бројању доносећи прелиминарне резултате одмах по завршетку и затварању бирачких мјеста. Ми смо имали сталне примједбе да гласају мртви, да гласају људи који нису у БиХ. Са овом биометријом, то се више неће моћи дешавати“, рекао је Јован Калаба, предсједник Централне изборне комисије БиХ.
Калаба је пропустио да каже да неће изостати ни ручно бројање, па тамо гдје се резултати не буду поклапали услиједиће поновно бројање на оба начина, тако да би се на резултате могло чекати знатно дуже него до сада. А, из Делегације Европске уније у БиХ пропустили су да јасно одговоре на наше питање и кажу које земље у Европској унији још користе изборне технологије које ће се примјењивати у БиХ.
„Неке земље користе овакве машине. Нове технологије имају за циљ смањење изборних манипулација, али саме по себи не могу осигурати слободне и фер изборе. Институције ове земље имају примарну одговорност за осигуравање регуларности избора“, рекао је Луиђи Сорека, шеф Делегације ЕУ у БиХ.
А, институције ове земље нико није ни питао за мишљење у вези са увођењем нових изборних технологија. Резултат су наметнуте одлуке Кристијана Шмита. Таква технологија забрањена је управо у земљи из које он долази, тврди Милорад Додик.
„Уставни суд Њемачке је забранио употребу такве технологије. Замислите некога ко из ЕУ долази да о томе говори. То је највећи апсурд. То говори њемачки амбасадор који се овуда шета. То је могућност да они користе процес. То су лопурде које су намјестиле ту технологију да би све малверзације изборног процеса они провели у смислу самог утицаја на сам изборни процес“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Тендер за набавку изборних технологија био је под лупом јавности, због бројних контроверзи. Изабрана је америчка фирма Смартматик, чија је понуда била скупља за чак 17 милиона у односу на друге понуђаче.
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