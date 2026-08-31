"Све је спремно за почетак нове школске године"

Аутор:АТВ редакција
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Посљедњи дан августа донио је необичну тишину на градским игралиштима. Умјесто дјечије игре на сунцу, паркови су остали пусти. Ђачки календар најављује крај одмора, па су се сви планови уочи првог звона преселили на другу адресу.
Необична тишина на игралиштима и у парковима доказ једа је љето завршено, барем за оне најмлађе. Родитељи и дјеца преселила у књижаре, обављају посљедње припреме за први дан школе.“
А у књижарама — сасвим другачији призор. Редови, пуне корпе и спискови којима као да нема краја. Родитељи и ђаци у глас признају да се опрема за школу често купује у посљедњи час.
"Ево сад све купујем",
"Дошла сам са другим видјети неку торбу",
"Купујемо полако, још не знамо шта ће нам требати с обзиром да имамо првачића",
"Сад тренутно тражимо свеске, имамо једног првачића и старији син је други разред. Већину ствари смо прикупили али остале су свеске које нисмо знали, чекали смо да учитељица каже шта треба", кажу грађани.
Да је ово „најударнији период за рад књижара, потврђују и трговци. Посла је, кажу, било током читавог мјесеца, али је данашњи дан донио највеће гужве.
„Током цијелог августа осјетили смо ту школску еуфорију . Било је родитеља који су хтјели на вријеме да купују и избјегну гужву. Међутим цијели август је гужва а видите и сами последњи тренутак", каже Жељка Комљенић, трговац.
Повратак у школску рутину осјети се и на граничним прелазима. За разлику од претходних викенда, на границама данас нема већих задржавања ни гужви — јасан знак да су се сви вратили кућама и да је љетним путовањима дошао крај. Од сутра у осам ујутру, распуст је и званично прошлост.
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