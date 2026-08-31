Ученици открили остатке цркве старе око 1.000 година

Аутор:АТВ редакција
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Ученици приватне школе Гордонстоун у Мореју на сјевероистоку Шкотске открили су остатке грађевине за коју археолози вјерују да је средњовековна викиншка црква стара око 1.000 година на ненасељеном шкотском острву Свона.
Десет ученика и чланова особља школе коју је похађао и британски краљ Чарлс III, учествовало је у археолошкој експедицији на малом острву у архипелагу Оркни, гдје су радили заједно са професионалним археолозима из Orkney Research Centre for Archaeology.
Остаци грађевине пронађени су испод новијег објекта, а током ископавања откривен је и степеник за који се претпоставља да је водио до олтара, преносe медији.
На основу начина градње, распореда и оријентације објекта, као и чињенице да су зидови грађени од сувог камена без употребе малтера или глине, археолози сматрају да би грађевина могла да потиче из раног средњег вијека.
Постојање цркве на острву раније је било назначено само на једној карти, на којој се рушевина наводи под локалним називом „Twinly Kirk“.
„Када сам идентификовао локацију, у почетку се чинило да су преостали зидови цркве дио новије грађевине, јер су током година дограђивани. Међутим, након што смо заједно са археолозима ископали пробну сонду и уклонили растиње, открили смо степеник непосредно испод површине, који води до онога што је вјероватно био олтар цркве“, рекао је Дан Меклин, наставник и организатор експедиције.
Он је додао да на могућу старост објекта указују и други елементи, укључујући начин његове изградње, распоред и оријентацију.
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„Био је то посебан тренутак када смо ученицима потврдили да су помогли да се открије дио викиншке историје који би могао да буде стар и до 1.000 година“, рекао је Меклин.
Пол Кларк, виши руководилац пројекта у Orkney Research Centre for Archaeology, рекао је да Свона има дугу и богату историју која сеже хиљадама година уназад, али да је острво до овог љета било веома мало археолошки истражено.
„Ученици су показали велико одушевљење током ископавања и био је узбудљив тренутак за све када смо открили остатке за које вјерујемо да представљају раносредњовековну капелу“, рекао је Кларк.
Археолози су узели узорке са локалитета, а њиховом анализом требало би да буде утврђено више детаља о активностима које су се одвијале на месту некадашње капеле.
Стручњаци се надају да ће пронаћи материјал погодан за радиокарбонско датирање, које би омогућило прецизније одређивање старости објекта.
Ученици су током експедиције провели шест дана на острву, а до Своне су путовали око десет сати. Боравили су у напуштеној кући која више од једног вијека није била насељена, без електричне енергије, док су воду обезбјеђивали из древног бунара.
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Поред археолошких радова, дио ученика учествовао је у обнови старе куће, укључујући замену пода у некадашњој кући за сточаре.
На острву су истраживали и вероватно праисторијско насеље у његовом средишту, као и кружни јарак за који се вјерује да је могао представљати мјесто викиншког сигналног светионика.
Ученик Арчи Меклин (17), рекао је да му је најтежи дио експедиције било суочавање са високим температурама, док му је само археолошко ископавање било најзанимљивије.
„Бити у могућности да откривамо историју у реалном времену било је невероватно“, рекао је он.
Свона је мало приватно острво у архипелагу Оркни, удаљено око 11 километара сјеверно од Џон о’ Гроатса, на крајњем сјеверу Шкотске. Острво данас нема сталне становнике, а на њему живи углавном популација подивљале стоке.
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