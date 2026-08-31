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Више од 30 здравствених стања повезано са екстремним врућинама, од осипа до проблема са бубрезима

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 16:38

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Ове године Европа се суочила са неким од најекстремнијих температура, а термометри су током неколико узастопних топлотних таласа показивали рекордне вриједности. Велике врућине довеле су до хиљада додатних смртних случајева, оптеретиле здравствене установе и указале на потребу за бољом припремом за будуће топлотне таласе.

Екстремно високе температуре могу имати опасне посљедице по здравље, а међу најчешћим су топлотна исцрпљеност, топлотни удар и дехидрација.

Међутим, истраживачи су утврдили да је више од 30 дијагноза повезано са високим температурама, односно да се њихова учесталост значајно повећава током периода великих врућина.

Врућине повезане са бројним здравственим проблемима

Екстремне врућине повезане су са неким мање препознатим здравственим проблемима, попут погоршања симптома мултипле склерозе, осипа на кожи и различитих физичких повреда, показало је истраживање, а преноси Јуорњуз.

"Обавеза јавног здравља је да заштити појединце и заједнице које су најрањивије на штетне посљедице климатских промјена. Ако пратимо само познатија обољења повезана са врућином, потценићемо стварни утицај високих температура на здравље, што би могло довести до тога да рањиви људи и заједнице буду занемарени", кажу стручњаци.

Истраживачи су издвојили дијагнозе попут осипа и отока коже, акутне бубрежне инсуфицијенције, мултипле склерозе, менталних и бихевиоралних поремећаја, као и убода и уједа инсеката, које су биле повезане са врућином, али се често превиде у хитним службама.

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Аутори су навели да су урбане средине изложене додатним ризицима због такозваног "ефекта урбаног топлотног острва", који може да подигне локалне температуре за неколико степени и продужи трајање топлотних таласа.

Врућине повезане и са насиљем

Налази такође указују на то да би екстремне врућине могле бити повезане са порастом случајних и насилних повреда, укључујући нападе и инциденте повезане са употребом ватреног оружја.

Истраживачи су идентификовали 23 специфичне дијагнозе повреда, тровања или других спољних узрока које су испуниле њихове критеријуме за повезаност са врућином.

"Претходна истраживања показала су да људи изложени екстремним врућинама често реагују агресивније, тако да би то могао бити један од фактора. Када је напољу вруће, тијело је под стресом, а под стресом је и ум, што може да одвлачи пажњу или изазива раздражљивост и тако доведе до већег броја несрећа", наглашава се, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

врућине

проблеми

Насиље

топлотни талас

здравље

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