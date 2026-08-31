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Састали се Владимир Путин и Си Ђинпинг

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 17:46

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Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира док разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом током самита Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Самарканду, Узбекистан, 16. септембра 2022. године.
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Sergei Bobylev

Кинески предсједник Си Ђинпинг и предсједник Русије Владимир Путин састали се на маргинама самита Шангајске организације за сарадњу.

Кинески председник Си Ђинпинг рекао је руском предсједнику Владимиру Путину да ће, под њиховим "стратешким вођством и заједничким напорима", темељи билатералних односа бити снажнији, уз свјетлију перспективу, извијестила је кинеска државна новинска агенција Синхуа.

"Неизвјесности и непредвидиви фактори у међународној ситуацији значајно су порасли", рекао је Си, додајући да тежња народа ка миру, развоју и сарадњи остаје непромијењена.

"Кина је спремна да сарађује са Русијом и другим земљама како би ојачала снаге које предводе реформу глобалног управљања и унапређују равноправан и уређен мултиполарни свијет", рекао је Си током састанка на маргинама самита Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Киргистану.

Двојица лидера разговарала су и о међународним и регионалним питањима од заједничког интереса, наводи Реутерс.

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Тагови :

Владимир Путин

Си Ђинпинг

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