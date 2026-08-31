Афера Епстин и бивше војвоткиње се наставља: Сара Фергусон спремна да открије своју страну приче

Аутор:АТВ редакција
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Како преносе бројни британски медији, наводно се припрема телевизијски интервју са Саром Фергусон након њеног повратка у Велику Британију, у којем би бивша војвоткиња од Јорка говорила о својој страни приче.
Бивша супруга разбаштињеног принца Ендруа наводно је "засута понудама из цијелог свијета".
Краљевски биограф Ендру Лони открио је данас за Дејли Мејл да је Сара Фергусон већ одбила понуду од милион долара за ексклузивни интервју у САД, у нади да би могла да добије још већи хонорар.
Наводно разматра бројне понуде након што се њено име поново нашло у центру пажње због скандала повезаног са Џефријем Епстајном. Међутим, према изворима, она ће интервју дати "само некоме кога добро познаје да исприча њену причу".
Фергусон се, како се наводи, враћа у Велику Британију након седам мјесеци проведених у иностранству. Током тог периода виђена је широм Европе, укључујући Швајцарску и Аустрију.
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Наводно изнајмљује кућу са шест спаваћих соба у ограђеном насељу у енглеским матичним грофовијама, за коју плаћа 10.000 фунти месечно.
Извор таблоида Сан је рекао: "Ферги је засута захтјевима из цијелог свијета да да интервјуе један на један, посебно великим стриминг платформама, како би испричала своју страну приче. Она разматра своје могућности."
Фергусон је 2011. године водила емисију Финдинг Сарах, шестоделни документарни серијал на телевизијској мрежи ОВН Опре Винфри.
Њен повратак у Велику Британију уследио је непосредно након повратка принца Харија и Меган Маркл, који су се у сриједу са својом дјецом вратили у Велику Британију послије шест година проведених у Калифорнији.
Извор близак бившој војвоткињи рекао је за Сан да, док је пажња јавности усмјерена на војводу и војвоткињу од Сасекса, Ферги жели да се буде "испод радара".
Камиони за селидбу виђени су како преузимају њене ствари из куће њеног бившег супруга принца Ендрјуа Сандрингему.
Ендрјуу и Сари Фергусон краљ Чарлс одузео је краљевске титуле прошлог октобра, након интензивног притиска јавности због Ендрјуовог пријатељства са Џефријем Епстином, осуђеним сексуалним преступником.
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Фергусон је заједно са Ендруом у фебруару ове године морала да напусти Ројал лоџ, гдје су живјели 18 година.
Портпарол Фергусон раније је саопштио да је она изразила жаљење због повезаности са Епстајном и да "не одступа" од јавне осуде његових поступака.
Додао је да је Епстин претио да ће је тужити за клевету због тога што га је повезивала са педофилијом.
Током боравка широм Европе, Фергусон је виђена у аустријском спа центру у којем ноћење кошта 2.000 фунти, као и у швајцарској алпској брвнари у Вербијеу, која је била у власништву њеног покојног бившег партнера Педија Мекнелија.
У међувремену, Ендрју је и даље предмет полицијске истраге због својих веза са Епстином. У фебруару је ухапшен под сумњом за злоупотребу положаја.
Бивши војвода негира било какву кривицу.
(телеграф)
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