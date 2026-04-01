Епстин све вријеме исмијавао принца Ендруа и његову супругу, овако je говорио о краљевском пару

Нови детаљи из досијеа Џефрија Епстајнапоново су у фокус ставили његове контакте са члановима британске краљевске породице.
Према медијским извештајима заснованим на објављеној преписци, Епстајн није био само у познанству са принцом Ендруом и његовом бившом супругом Саром Фергусон, већ је са њима имао и блиске односе, укључујући наводне финансијске услуге и приватну комуникацију у којој се помињу и чланови породице.
Један од детаља који је изазвао посебну пажњу односи се на 2009. годину, када је, према електронској преписци, Епстајн наводно платио путовање Саре Фергусон и њених ћерки, принцеза Беатрис и Јуџини, у Сједињене Америчке Државе. У питању је био лет вредан 14.080 долара, а извештаји наводе да је пут организован свега неколико дана након што је Епстин пуштен из затвора.
У исто време, према објављеним мејловима, Сара Фергусон му се обраћала веома присно. У једној поруци, како преносе медији, назвала га је „најбољим пријатељем“и „братом којег сам одувек желела“.
Међутим, нови документи указују и на другу страну тог односа. У једној поруци коју је Епстајн разменио са пријатељем наводно се исмева наслов у вези са финансијским проблемима Саре Фергусон. У преписци се помиње наслов о томе да је Ендру „продавао ћерке да отплати дугове Саре Фергусон“, након чега је неименовани саговорник, према доступним наводима, одговорио да се толико смејао да се загрцнуо.
Овакви детаљи додатно су појачали интересовање јавности за природу односа између Епстјна и бивших супружника из краљевске породице, посебно због тога што су се у преписци, према објављеним наводима, помињале и њихове ћерке.
Према ранијим извештајима, Сара Фергусон била је у пријатељским односима са Епстајном и годинама након што су његове контроверзе већ биле познате. У појединим текстовима наводи се и да му је нудила посебан третман приликом боравка у Лондону, укључујући приступ простору повезаном са краљевском резиденцијом. Нема јавно доступних података да је против Саре Фергусон подигнута оптужница у вези са овим наводима, али су нова открића додатно појачала притисак јавности.
У међувремену, принц Ендру се суочио и са новим правним проблемима. Британски медији известили су да је 19. фебруара 2026. године, на свој 66. рођендан, ухапшен због сумње на злоупотребу јавне дужности, док је полиција истовремено претресала његове некретнине у Норфолку и Беркширу. Према тим извештајима, истрага се односи на наводе да је делио поверљиве информације са Епстином док је обављао јавну функцију. До сада није потврђено да је против њега подигнута оптужница, а он је раније негирао било какву кривицу.
