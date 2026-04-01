Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

Банка Америке пристала је да исплати 72,5 милиона долара жртвама Џефрија Епштајна које тврде да је банка олакшала и профитирала од његових злочина.
У тужби, поднетој прошле године, наводи се да је друга највећа америчка банка пружала банкарске услуге Епштајну и његовој мрежи, као и рачуне које су користиле жртве и његови сарадници, укључујући Гислен Максвел и Леона Блека, бившег извршног директора компаније Аполо Глобал Менаџмент.
Судија Окружног суда САД Џед Ракоф, који предсједава случајем, одржаће рочиште у априлу како би одлучио да ли ће одобрити нагодбу. Споразум не укључује признање одговорности банке.
„Иако остајемо иза наших ранијих изјава датих у овом поступку, укључујући тврдњу да Банка Америке није олакшавала кривична дјела сексуалне експлоатације, ова нагодба нам омогућава да ово питање оставимо иза себе и пружа додатно затварање тог поглавља за тужиоце“, рекао је портпарол банке за NBC News.
Нагодба обухвата све жене „које су сексуално злостављане или трговане људима од стране Џефрија Епштајна или било кога повезаног са њим или његовом мрежом“ између 30. јуна 2008. и 6. јула 2019. године, према поднеску адвоката жртава. Према њиховим ријечима, то је најмање 60 жена које су биле жртве Епштајна током тог периода.
Тужиоци тврде да банка није адекватно пратила рачуне нити благовремено пријавила сумњиве трансакције, укључујући трансфере које је Леон Блек послао Епштајну са свог рачуна у Банки Америке.
Сличне тужбе против JPMorgan Chase-а и Deutsche Bank-а су решене нагодбама.
Блек је требало да буде испитан овог мјесеца, а адвокат жртава Сигрид Меколи га је описала као „кључног свједока“. Али је избјегао да свједочи након што су стране прошле недјеље обавестиле суд о нагодби.
Блек није оптужени у тужби против Банке Америке. Он је негирао све оптужбе и тврди да није имао сазнања о Епштајновим злочинима. Његов портпарол је одбио да коментарише случај.
Епштајнове преживеле жртве поднијеле су сличне тужбе против Џеј Пи Морган Чејса и Дојче банке, које су касније рјешене нагодбама вредним стотине милиона долара. Џеј Пи Морган је пристао да плати 290 милиона долара, док је Дојче банка исплатила 75 милиона долара жртвама.
