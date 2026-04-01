Logo
Large banner

Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

Аутор:

ATV
01.04.2026 17:10

Коментари:

0
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Банка Америке пристала је да исплати 72,5 милиона долара жртвама Џефрија Епштајна које тврде да је банка олакшала и профитирала од његових злочина.

У тужби, поднетој прошле године, наводи се да је друга највећа америчка банка пружала банкарске услуге Епштајну и његовој мрежи, као и рачуне које су користиле жртве и његови сарадници, укључујући Гислен Максвел и Леона Блека, бившег извршног директора компаније Аполо Глобал Менаџмент.

Судија Окружног суда САД Џед Ракоф, који предсједава случајем, одржаће рочиште у априлу како би одлучио да ли ће одобрити нагодбу. Споразум не укључује признање одговорности банке.

Портпарол банке: Остајемо иза наших претходних изјава

„Иако остајемо иза наших ранијих изјава датих у овом поступку, укључујући тврдњу да Банка Америке није олакшавала кривична дјела сексуалне експлоатације, ова нагодба нам омогућава да ово питање оставимо иза себе и пружа додатно затварање тог поглавља за тужиоце“, рекао је портпарол банке за NBC News.

Свијет

Нагодба обухвата све жене „које су сексуално злостављане или трговане људима од стране Џефрија Епштајна или било кога повезаног са њим или његовом мрежом“ између 30. јуна 2008. и 6. јула 2019. године, према поднеску адвоката жртава. Према њиховим ријечима, то је најмање 60 жена које су биле жртве Епштајна током тог периода.

Тужиоци тврде да банка није адекватно пратила рачуне нити благовремено пријавила сумњиве трансакције, укључујући трансфере које је Леон Блек послао Епштајну са свог рачуна у Банки Америке.

Сличне тужбе против JPMorgan Chase-а и Deutsche Bank-а су решене нагодбама.

Блек је требало да буде испитан овог мјесеца, а адвокат жртава Сигрид Меколи га је описала као „кључног свједока“. Али је избјегао да свједочи након што су стране прошле недјеље обавестиле суд о нагодби.

Блек није оптужени у тужби против Банке Америке. Он је негирао све оптужбе и тврди да није имао сазнања о Епштајновим злочинима. Његов портпарол је одбио да коментарише случај.

Епштајнове преживеле жртве поднијеле су сличне тужбе против Џеј Пи Морган Чејса и Дојче банке, које су касније рјешене нагодбама вредним стотине милиона долара. Џеј Пи Морган је пристао да плати 290 милиона долара, док је Дојче банка исплатила 75 милиона долара жртвама.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

banka

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner