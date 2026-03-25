Случај Епстин: У истрази француски дипломата и банка Ротшилд

Француски истражитељи претражили су париске канцеларије швајцарске банке Едмонд де Ротшилд у оквиру истраге о наводној корупцији у коју је умjешан француски дипломата чије је име наведено у документима повезаним са покојним сексуалним преступником Џефријем Епштајном, потврдили су тужиоци у уторак.
У центру истраге је Фабрис Ејдан, француски дипломата који је служио у Уједињеним нацијама од 2006. до 2013. године, а касније је радио у поменутој банци. Његово име се појавило у више од 200 докумената које је објавило Министарство правде САД, укључујући имејлове које је наводно слао Епштајну између 2010. и 2016. године са своје личне и адресе УН.
Неки од имејлова које је Ројтерс видiо показују да је Ејдан током тог периода Епштајну преносио извjештаје са брифинга Савета безбjедности УН и друге повjерљиве документе. Ејдан је негирао било какву незакониту радњу, а његов адвокат није био одмах доступан за коментар.
Француско Министарство спољних послова саопштило је да је спровело интерну истрагу, током које је обављено око 30 интервјуа. Министарство је саопштило да су сви позвани садашњи и бивши запослени сарађивали, додајући да су на располагању правосудним органима и да разматрају покретање дисциплинског поступка.
Претрес канцеларија банке обављен је у петак, а присуствовала је и Аријана де Ротшилд, шефица швајцарске банке, рекао је извор близак банци. Исти извор је рекао да Едмонд де Ротшилд у потпуности сарађује са правосуђем у истрази коју води финансијско тужилаштво.
Додао је да је интерна истрага покренута чим су се појавиле сумње у вези са бившим запосленим, који је радио у банци од 2014. до 2016. године. Портпарол банке је одбио да коментарише. Истрагу воде службеници из централне француске канцеларије за борбу против корупције и финансијских и пореских преступа. Они су крајем фебруара обавили добровољни разговор са Ејданом.
Француско финансијско тужилаштво је објавило да истражује наводе о пасивној корупцији страног јавног службеника и саучесништву у злочину, а истрага је посебно усмjерена на Ејдана.
На питање да ли истражују Епштајнове везе са банком Едмонд де Ротшилд, швајцарски финансијски регулатор Финма је одговорио да у оквиру својих надзорних активности узима у обзир све вjеродостојне информације и спроводи детаљне провјере ако посума у легалност пословања.
Швајцарски савезни тужиоци нису одмах одговорили на захтијев за коментар о томе да ли и они спроводе истрагу. Портпарол тужилаштва у Женеви такође је одбио да коментарише да ли су предузете неке мјере у том граду.
Име Аријане де Ротшилд појавило се и у документима које је објавило Министарство правде САД у јануару. Документи су показали да је она била у личној преписци са Епштајном годинама прије његовог хапшења 2019. године.
Након објављивања ових докумената, портпарол банке је рекао да је Епштајн био пословни познаник госпође де Ротшилд од 2013. до 2019. године. Додао је да она није имала сазнања о Епштајновом понашању.
