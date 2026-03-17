Logo
Large banner

Познати водитељ због "шале" о Епстину оставио публику без ријечи

17.03.2026

15:51

Коментари:

0
Конан О Брајан
Фото: Таnjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Гледаоци додјеле Оскара били су изненађени шалом водитеља Конана О'Брајена која је изгледа алудирала на недавно објављене досијее Џефрија Епштајна.

Комичар је други пут заредом водио церемонију у Долби театру у Лос Анђелесу, а контроверзну опаску је изнио током свог уводног монолога.

Прије него што је прешао на озбиљнији дио вечери, шездесетдвогодишњи О’Брајен је покушао да загрије атмосферу низом шала. Дотакао се контроверзних коментара Тимотија Шаламеа о балету и сопствене заљубљености у колегиницу из серије „Да имам ноге, шутирао бих те“, Роуз Бирн. Након тога, прешао је на оштрији хумор и направио шалу о педофилима која је многе подсјетила на случај Епштајн.

О’Брајен је започео шалу опаском о недостатку номинованих британских глумаца ове године. „Први пут од 2012. године нема номинованих британских глумаца“, рекао је, прије него што је наставио: „Британски портпарол је рекао: 'Да, али барем хапсимо наше педофиле.'“ Његова шала изазвала је помијешане реакције публике, од гласних уздаха до аплауза.

Алузија на случај Епштајн

Шала је повезана са Џефријем Епштајном, финансијером и осуђеним педофилом који се дружио са неким од најмоћнијих и најбогатијих људи на свијету. Умро је 2019. године у затвору у Њујорку док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима. Осуђен је 2008. године за подвођење малољетнице ради проституције, а његова сарадница Гислен Максвел је 2021. године осуђена на 20 година затвора због трговине људима.

@cnn

Conan O'Brien joked about Timothée Chalamet's comments during a CNN/Variety interview where he said "no one cares" about ballet and opera anymore.

♬ original sound - CNN

Нико други није оптужен у вези са Епштајновим злочинима, а влада САД је под интензивним притиском да објави сва документа везана за случај. То се коначно догодило у јануару ове године, када је 3,5 милиона страница докумената постало доступно јавности.

Главни побједници вечери

На церемонији додјеле награда, филм „Једна битка за другом“ био је велики побједник вечери, освојивши шест статуета од укупно 13 номинација. Награђен је у категоријама Најбољи филм, Најбољи споредни глумац (Шон Пен), Најбољи редитељ (Пол Томас Андерсон), Најбољи адаптирани сценарио (такође Пол Томас Андерсон), Најбоља монтажа (Енди Јиргенсен) и прва награда за најбољу глуму, која је припала Касандри Кулукундис.

Филм „Грешници“, који је оборио рекорд у историји Оскара са 16 номинација, освојио је четири награде. Мајкл Б. Џордан је награђен за најбољег глумца за двоструку улогу близанаца Смоука и Стека, Отам Дуралд Аркапо за најбољу кинематографију, Рајан Куглер за најбољи оригинални сценарио, а Лудвиг Горансон за најбољу оригиналну музику.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстин

додјела оскара 2026

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

42

Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

16

40

Дебакл у Бриселу: Руте одбио да се састане са Денисом Бећировићем

16

37

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

16

32

Када се сади које цвијеће по мјесецима?

16

31

Паника у школи у Шапцу, реаговала полиција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner