Провалио у систем повјерљивих података и оставио пријетећу поруку

12.03.2026
07:32
Страни хакер је прије три године провалио у систем ФБИ-ја и приступио повјерљивим документима везаним за истрагу о покојном сексуалном преступнику Џефрију Епштајну.
Провала се догодила у канцеларији ФБИ-ја у Њујорку, откривају недавно објављени документи Министарства правде и извор упознат са случајем, пише Ројтерс .
Ово је први пут да су објављени детаљи о томе ко је приступио серверу, укључујући тврдње да је у питању био страни хакер. У саопштењу, ФБИ је описао инцидент као „изолован“. „ФБИ је ограничио приступ злонамерном актеру и санирао мрежу. Истрага је у току, тако да тренутно немамо даљих коментара“, наводи се.
Иако извор тврди да је упад био дјело сајбер криминалца, а не стране владе, инцидент подвлачи потенцијалну обавештајну вриједност Епштајнових досијеа. Објављивање докумената од стране Министарства правде открило је везе покојног финансијера са истакнутим појединцима из свијета политике, финансија, науке и бизниса, што је подстакло истраге у неколико земаља.
„Ко не би покушао да дође до Епштајнових досијеа да сте Руси или неко други ко тражи компромитујуће материјале?“, рекао је Џон Линдзи, који истражује улогу нових технологија у глобалној безбједности на Технолошком институту Џорџије. „Био бих шокиран да стране обавјештајне агенције озбиљно не разматрају Епштајнове досијее као мету.“
До провале је дошло након што је сервер у Лабораторији за форензику експлоатације дјеце у канцеларији ФБИ-ја у Њујорку остао незаштићен. Према извору и документима, сервер је ненамјерно оставио рањивим специјални агент Арон Спивак док је покушавао да се снађе у сложеним процедурама агенције за руковање дигиталним доказима.
Временска линија коју је саставио Спивак, а која је дио објављених Епштајнових докумената, наводи да се упад догодио 12. фебруара 2023. године. Пробој је откривен дан касније, када је Спивак пронашао текстуалну датотеку на свом рачунару која га је упозорила да је његова мрежа угрожена.
Даља истрага је открила трагове необичне активности на серверу, која је „укључивала претрагу одређених датотека повезаних са истрагом Епштајна“. У документима се не наводи којим датотекама је приступљено, да ли су подаци преузети или ко је био хакер.
Извор упознат са случајем наводи да је упад извршио страни хакер који у почетку није схватио да је продро у сервер полицијске агенције. Хакер је наводно изразио гађење због присуства слика злостављања дјеце на уређају и оставио поруку у којој је пријетио да ће пријавити власника сервера ФБИ-ју.
Званичници ФБИ-ја смирили су ситуацију убјеђујући хакера да су они заправо ФБИ. То су урадили, између осталог, успостављањем видео позива са хакером током којег су му показали своје званичне значке на веб камери. Ројтерс није успио да утврди ко је хакер, из које земље дјелује, шта је урадио са подацима којима је приступио, нити да ли је предузета било каква мјера да се он идентификује и казни.
Спивак је у саопштењу рекао истражитељима да се осјећа као „жртвени јарац“ и да је неуспјех посљедица супротстављених интерних политика ФБИ-ја и погрешних смјерница за информационе технологије. Многи документи Министарства правде о случају Епштајн остају у великој мјери редиговани или потпуно повјерљиви. Трампова администрација каже да је то да би се заштитио идентитет жртава и текуће истраге.
