Трамп: САД могле да искористе стратешке резерве

Извор:
Агенције
12.03.2026
08:29
Коментари:0
Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да би САД могле да искористе стратешке резерве нафте да би снизиле цијене нафте и нафтних деривата.
"То ћемо урадити, а онда ћемо их поново напунити. Једном сам их напунио и поново ћу. Сада ћемо их мало смањити, а то обара цијене. Морамо се ријешити зла", рекао је Трамп, пренио је "Еј-Би-Си њуз".
Економија
Цијена нафте поново скочила, прелази "психолошку границу"
Трамп је истакао да САД "морају да заврше посао у Ирану" јер не желе "да се враћају сваке двије године".
"Након /операције/ `Поноћни чекић`, помислили смо да ће им то бити крај на неко вријеме. Али они су поново почели. Зато морамо да завршимо посао", рекао је Трамп.
Он је истакао да су Сједињене Државе побиједиле у Ирану и да је "рат завршен у првом сату" од избијања.
Економија
Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено
Међународна агенција за енергетику /ИЕА/ одлучила је да пусти на тржиште рекордних 400 милиона барела нафте из резерви да би смањила посљедице глобалних поремећаја у снабдијевању енергентима због рата на Блиском истоку.
САД и Израел покренули су 28. фебруара заједничке нападе на Иран, док је Техеран одговорио нападима дроновима и ракетама на Израел, Јордан, Ирак и више заливских земаља са америчким војним снагама.
Економија
19 ч0
Економија
1 д0
Свијет
1 д0
Друштво
1 д13
Економија
3 ч0
Економија
4 ч3
Економија
12 ч0
Економија
13 ч0
Најновије
Најчитаније
11
24
11
14
11
04
10
43
10
37
Тренутно на програму