Трамп: САД могле да искористе стратешке резерве

Извор:

Агенције

12.03.2026

08:29

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да би САД могле да искористе стратешке резерве нафте да би снизиле цијене нафте и нафтних деривата.

"То ћемо урадити, а онда ћемо их поново напунити. Једном сам их напунио и поново ћу. Сада ћемо их мало смањити, а то обара цијене. Морамо се ријешити зла", рекао је Трамп, пренио је "Еј-Би-Си њуз".

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Цијена нафте поново скочила, прелази "психолошку границу"

Трамп је истакао да САД "морају да заврше посао у Ирану" јер не желе "да се враћају сваке двије године".

"Након /операције/ `Поноћни чекић`, помислили смо да ће им то бити крај на неко вријеме. Али они су поново почели. Зато морамо да завршимо посао", рекао је Трамп.

Он је истакао да су Сједињене Државе побиједиле у Ирану и да је "рат завршен у првом сату" од избијања.

Nafta

Економија

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

Међународна агенција за енергетику /ИЕА/ одлучила је да пусти на тржиште рекордних 400 милиона барела нафте из резерви да би смањила посљедице глобалних поремећаја у снабдијевању енергентима због рата на Блиском истоку.

САД и Израел покренули су 28. фебруара заједничке нападе на Иран, док је Техеран одговорио нападима дроновима и ракетама на Израел, Јордан, Ирак и више заливских земаља са америчким војним снагама.

Нафта

cijena nafte

