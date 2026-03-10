Савић: На раст цијене горива тренутно не можемо утицати

Аутор:АТВ
10.03.2026
12:45
Коментари:5
На раст цијене горива тренутно не можемо утицати, а нафтних деривата има на тржишту рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
"Упознали смо министра о тренутном стању са нафтним дериватима. Тржиште је стабилно, а деривата има", каже Савић.
Он каже да је тешко причати о цијенама, те да су велике осцилације.
"На раст цијене тренутно не можемо утицати, и тешко је причати о цијенама јер су велике осцилације. Бензин расте мањим интензитетом од дизела", рекао је Савић.
