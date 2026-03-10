Logo
Савић: На раст цијене горива тренутно не можемо утицати

АТВ

10.03.2026

12:45

5
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

На раст цијене горива тренутно не можемо утицати, а нафтних деривата има на тржишту рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.

"Упознали смо министра о тренутном стању са нафтним дериватима. Тржиште је стабилно, а деривата има", каже Савић.

Он каже да је тешко причати о цијенама, те да су велике осцилације.

Нед Пуховац

Република Српска

Има ли довољно горива у Српској? Ево шта каже министар

"На раст цијене тренутно не можемо утицати, и тешко је причати о цијенама јер су велике осцилације. Бензин расте мањим интензитетом од дизела", рекао је Савић.

Нафта

cijena nafte

gorivo

