Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да операција против Ирана још увијек траје те да су досад нанијели озбиљне ударце иранском политичком и вјерском врху.
Током посјете Националном здравственом оперативном центру у понедјељак навече, Нетанјаху је рекао да Израел наставља дјеловати против иранског режима, уз поруку да будућност Ирана на крају зависи од самих грађана те земље.
- Наша тежња је да помогнемо иранском народу да одбаци јарам тираније. На крају, то зависи од њих - рекао је Нетанјаху.
Додао је да су израелске војне акције до сада већ значајно ослабиле иранско руководство.
- Нема сумње да кроз акције које смо до сада предузели ломимо њихове кости и још нисмо завршили - поручио је израелски премијер.
Нетанјаху је у свом обраћању подсјетио и на изјаве из времена Јомкипурског рата, наглашавајући да тренутне операције имају за циљ дугорочну промјену односа снага у региону.
Према његовим ријечима, евентуалне промјене у Ирану биле би могуће једино уз подршку и дјеловање самог иранског народа.
- Ако успијемо заједно с иранским народом, донијећемо трајни крај колико год такве ствари у животу народа могу бити трајне. Донијећемо промјену, а већ сада доносимо огромну промјену у положају Израела - рекао је Нетанјаху.
Он је такође нагласио важност одбрамбеног сегмента током сукоба, похваливши отпорност израелских грађана и здравственог система.
