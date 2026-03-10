Logo
Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"

АТВ

10.03.2026

11:11

Нетанјаху потврдио да још траје операција против Ирана: "Ломимо њихове кости"
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да операција против Ирана још увијек траје те да су досад нанијели озбиљне ударце иранском политичком и вјерском врху.

Циљ су промјене односа

Током посјете Националном здравственом оперативном центру у понедјељак навече, Нетанјаху је рекао да Израел наставља дјеловати против иранског режима, уз поруку да будућност Ирана на крају зависи од самих грађана те земље.

- Наша тежња је да помогнемо иранском народу да одбаци јарам тираније. На крају, то зависи од њих - рекао је Нетанјаху.

Додао је да су израелске војне акције до сада већ значајно ослабиле иранско руководство.

- Нема сумње да кроз акције које смо до сада предузели ломимо њихове кости и још нисмо завршили - поручио је израелски премијер.

Нетанјаху је у свом обраћању подсјетио и на изјаве из времена Јомкипурског рата, наглашавајући да тренутне операције имају за циљ дугорочну промјену односа снага у региону.

Стање ратне приправности

Према његовим ријечима, евентуалне промјене у Ирану биле би могуће једино уз подршку и дјеловање самог иранског народа.

- Ако успијемо заједно с иранским народом, донијећемо трајни крај колико год такве ствари у животу народа могу бити трајне. Донијећемо промјену, а већ сада доносимо огромну промјену у положају Израела - рекао је Нетанјаху.

Он је такође нагласио важност одбрамбеног сегмента током сукоба, похваливши отпорност израелских грађана и здравственог система.

Бењамин Нетанјаху

Израел

Иран

