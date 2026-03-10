Logo
Будимпешта забранила извоз сирове нафте

СРНА

10.03.2026

09:40

Мађарска Влада забранила је извоз сирове нафте, дизела и бензина од 95 октана, рекао је министар економије Мартон Нађ.

Нађ је навео и да ће бити ослобођене државне резерве горива за 45 дана.

Премијер Виктор Орбан рекао је синоћ да ће Мађарска ограничити цијене горива како би заштитила потрошаче и предузећа од раста цијена нафте.

Ограничене цијене биће доступне за возила регистрована у Мађарској.

Мађарска

Нафта

