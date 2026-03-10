Будимпешта забранила извоз сирове нафте

Извор:
СРНА
10.03.2026
09:40
Коментари:0
Мађарска Влада забранила је извоз сирове нафте, дизела и бензина од 95 октана, рекао је министар економије Мартон Нађ.
Нађ је навео и да ће бити ослобођене државне резерве горива за 45 дана.
Премијер Виктор Орбан рекао је синоћ да ће Мађарска ограничити цијене горива како би заштитила потрошаче и предузећа од раста цијена нафте.
Ограничене цијене биће доступне за возила регистрована у Мађарској.
