Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

10.03.2026
10:30
Прослављени кошаркаш Перо Антић постаће нови амбасадор КК Игокеа, објавио је генерални менаџер тима Игор Додик.
"Његова харизма, професионализам и спортски дух биће снажна инспирација свима који су дио наше заједнице. Заједно градимо нове успјехе", рекао је Додик.
Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da Pero Antic postaje ambasador naseg tima @BCIgokea !— Igor Dodik (@dodik_igor) March 10, 2026
Njegova harizma, profesionalizam i sportski duh bice snazna inspiracija svima koji su dio nase zajednice. Zajedno gradimo nove uspjehe!
🥂🥂🥂
