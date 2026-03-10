Logo
Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

10.03.2026

Прослављени кошаркаш Перо Антић постаће нови амбасадор КК Игокеа, објавио је генерални менаџер тима Игор Додик.

"Његова харизма, професионализам и спортски дух биће снажна инспирација свима који су дио наше заједнице. Заједно градимо нове успјехе", рекао је Додик.

