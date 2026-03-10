Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Аутор:АТВ
10.03.2026
11:26
Коментари:0
У Лакташима је одржан жријеб, којим су одређене групе за турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона.
12 екипе подијељено је у четири групе.
Коретек Остенде
Бнеи Херцлија
Нимбурк
Игокеа
Лудвигсбург
Сабах
Ритас
Галатасарај
Олденбург
Тофаш
Телеком Бон
Спартак
Турнир се игра од 7. до 12. априла
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
