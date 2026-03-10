Logo
Large banner

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Аутор:

АТВ

10.03.2026

11:26

Коментари:

0
Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом
Фото: АТВ

У Лакташима је одржан жријеб, којим су одређене групе за турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона.

12 екипе подијељено је у четири групе.

Група А

Коретек Остенде

Бнеи Херцлија

Нимбурк

Група Б

Игокеа

Лудвигсбург

Сабах

Група Ц

Ритас

Галатасарај

Олденбург

Група Д

Тофаш

Телеком Бон

Спартак

Турнир се игра од 7. до 12. априла

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

ФИБА Лига шампиона

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФИБА Лига шампиона Лакташи

Кошарка

ФИБА Лига шампиона за јуниоре: У Лакташима све спремно за жријеб

1 ч

0
Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

Кошарка

Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

1 ч

0
Меч Игокее и Зенита

Кошарка

Игокеа и даље не зна за тријумф у Подгорици

1 д

0
KK Игокеа-КК Борац

Кошарка

Борац у финалу Купа Мирза Делибашић

2 седм

0

Више из рубрике

ФИБА Лига шампиона Лакташи

Кошарка

ФИБА Лига шампиона за јуниоре: У Лакташима све спремно за жријеб

1 ч

0
Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

Кошарка

Перо Антић нови амбасадор КК Игокеа

1 ч

0
Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

Кошарка

Јокићу подметнуо ногу, па га ударио лактом: Срамота је шта ради овај НБА играч

4 ч

0
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Кошарка

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

11

24

Храброст и воља које немају границе: Ни мјесец дана од језивог пада, Линдзи Вон већ тренира

11

22

Трагедија у школи: Тинејџер преминуо док је играо фудбал

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner