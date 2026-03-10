Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Аутор:АТВ
Никола Јокић је поново исписао историју НБА. Српски центар стигао је до 323. утакмице у каријери са најмање 20 поена, 10 скокова и пет асистенција, чиме је престигао легендарног Карима Абдула Џабара и поставио нови рекорд у посљедњих 65 година.
До великог достигнућа Јокић је стигао у драматичном дуелу између Денвера и Оклахоме. Српски ас је меч завршио са трипл-дабл учинком од 32 поена, 14 скокова и 13 асистенција, али је Денвер ипак поражен резултатом 129:126.
Јунак утакмице био је Шеј Гилџус-Александер који је тројком двије секунде прије краја донио побједу Оклахоми, док је Јокић претходно погодио шут за изједначење и тако додатно подигао драму у завршници.
Занимљиво, и сам Шеј је у овом мечу изједначио рекорд још једне НБА легенде, а ријеч је о Вилту Чемберлену.
Подсјећамо, ово је био 188. трипл-дабл српског центра, који се налази на другом мјесту вјечне листе. На врху је Расел Вестбрук који је јуче "уписао" 208. трипл-дабл.
