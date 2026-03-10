Logo
Large banner

Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година

Аутор:

АТВ

10.03.2026

07:09

Коментари:

0
Мајстор овог спорта: Јокић оборио НБА рекорд стар 65 година
Фото: Tanjug / AP / Gerald Leong

Никола Јокић је поново исписао историју НБА. Српски центар стигао је до 323. утакмице у каријери са најмање 20 поена, 10 скокова и пет асистенција, чиме је престигао легендарног Карима Абдула Џабара и поставио нови рекорд у посљедњих 65 година.

До великог достигнућа Јокић је стигао у драматичном дуелу између Денвера и Оклахоме. Српски ас је меч завршио са трипл-дабл учинком од 32 поена, 14 скокова и 13 асистенција, али је Денвер ипак поражен резултатом 129:126.

Јунак утакмице био је Шеј Гилџус-Александер који је тројком двије секунде прије краја донио побједу Оклахоми, док је Јокић претходно погодио шут за изједначење и тако додатно подигао драму у завршници.

Занимљиво, и сам Шеј је у овом мечу изједначио рекорд још једне НБА легенде, а ријеч је о Вилту Чемберлену.

Подсјећамо, ово је био 188. трипл-дабл српског центра, који се налази на другом мјесту вјечне листе. На врху је Расел Вестбрук који је јуче "уписао" 208. трипл-дабл.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

НБА

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Кошарка

Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

23 ч

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић: Нисам навијао за Партизан

1 д

0
Јокић бриљирао, а Денвер доживио дебакл који ће дуго памтити

Кошарка

Јокић бриљирао, а Денвер доживио дебакл који ће дуго памтити

3 д

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић поново показао зашто је најбољи

3 д

0

Више из рубрике

Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

Кошарка

Никола Јокић открио која га пјесма увијек расплаче: "Сузе текле као киша"

23 ч

0
Партизан понизио Босну усред Сарајева

Кошарка

Партизан понизио Босну усред Сарајева

1 д

0
Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

Кошарка

Првенство БиХ: Пораз Студента у Александровцу

1 д

0
Никола Јокић

Кошарка

Јокић: Нисам навијао за Партизан

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

08

05

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

08

04

"Имам проблем, фрустрира ме": Ђоковић на српском открио шта га мучи, сад је све јасно

08

00

Трансформација Сораје многе шокира и дан данас: Некада размак између зуба, а данас милиони и обрве као гусјенице

07

51

Пјевачица трудна заробљена на Тајланду: Упали смо у финансијску рупицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner