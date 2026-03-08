Logo
Large banner

Јокић: Нисам навијао за Партизан

Извор:

Б92

08.03.2026

21:05

Коментари:

0
Никола Јокић
Фото: Tanjug/AP Photo/Tyler Tate

Српски кошаркаш Никола Јокић присетио се фотографије са Новицом Величковићем.

Јокић, тада клинац, фотографисао се са играчем Партизана након велике побједе над Макабијем.

Никола каже да је био велики обожаватељ Величковића, који му је касније био и саиграч у Меги.

"Величковића сам обожавао. Кад је Макаби добио Партизан, имао сам слику са Новицом. Ја сам у ствари навијао за њега. Не навијам ни тада ни сад ни за кога. Имао сам Бобија, који је већ имао неку малу каријеру за собом до тада. И дан-данас смо јако добри. Видиш како треба, како су успели, који су показали да играју на високом нивоу", рекао је Јокић у подкасту "X&O's chat".

Подијели:

Таг :

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Меч Игокее и Зенита

Кошарка

Игокеа и даље не зна за тријумф у Подгорици

1 ч

0
Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

Кошарка

Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

8 ч

0
Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

Кошарка

Ђоковић "подгријао" снове "гробара" – проговорио о повратку Богдановића у Партизан

10 ч

0
Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон

Кошарка

Нови проблем за Партизан: Повријеђен Двејн Вашингтон

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Детаљи несреће у Милићима, обустављен саобраћај

21

47

Партизан понизио Босну усред Сарајева

21

32

Подршка војном савезу - НАТО уцјена Срба

21

24

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

21

14

Легло стршљена се уселило у кућу: Владица у кревету и на тавану затекао призор из хорора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner