Јокић: Нисам навијао за Партизан

Извор:
Б92
08.03.2026
21:05
Коментари:0
Српски кошаркаш Никола Јокић присетио се фотографије са Новицом Величковићем.
Јокић, тада клинац, фотографисао се са играчем Партизана након велике побједе над Макабијем.
Никола каже да је био велики обожаватељ Величковића, који му је касније био и саиграч у Меги.
"Величковића сам обожавао. Кад је Макаби добио Партизан, имао сам слику са Новицом. Ја сам у ствари навијао за њега. Не навијам ни тада ни сад ни за кога. Имао сам Бобија, који је већ имао неку малу каријеру за собом до тада. И дан-данас смо јако добри. Видиш како треба, како су успели, који су показали да играју на високом нивоу", рекао је Јокић у подкасту "X&O's chat".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму