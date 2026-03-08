Мијаиловић "отворио душу": Два су узрока свих ломова!

Аутор:АТВ
Предсједник КК Партизан Остоја Мијаиловић проговорио је о текућој сезони, потезима клуба и плановима за будућност.
У разговору за "Меридиан спорт" он је детаљно анализирао разлоге лоших резултата, али и истакао своје виђење ситуације са играчима и стручним штабом.
"Два су фактора лоших резултата ове сезоне и свега што се догодило – Џабари Паркер као највећи промашај у историји клуба и повреда Карлика Џонса. Све остало су посљедице. Паркер је требало да учини екипу бољом, да буде главни играч, носилац свега – маркетиншки и играчки. Карлик је мотор екипе, био је и прошле године, па све до ове повреде… Тако се екипа потпуно распала!"
Мијаиловић је више пута истакао да се не мијеша директно у састављање екипе, али није ријетко морао да даје свој допринос.
"Разговарао сам са Владимиром Лучићем прошле године, јер смо у добрим односима. Разговарао сам и са Жофријем Ловерњом око уговора за прошлу годину, у једном тренутку и са Данте Егзумом. За ових девет година сам научио о кошарци, па сам видео неке грешке које ће да се десе, али нисам хтео да сечем, јер људи који су плаћени да раде свој посао у спортском сектору су доведени да им вјерујемо. Знао сам да Паркеров уговор није за нас, да постоји много чудних ствари, али сам вјеровао. Са друге стране, нисам никад ниједног играча довео без да је стручни штаб дао одобрење. А највећа жеља ми је била да се Ловерњ врати у клуб."
"Осетковски – одлука и жеља струке; Ловерњ хтио да се пензионише у Партизану"
Како је подвукао – Дилан Осетковски је био жеља струке.
"Искључиво одлука и воља спортског директора и стручног штаба. Нико није потписан док није прошао њихов филтер. То што је мене замолио Зоран Савић да окренем Мишка Ражнатовића, јер није причао са њим, не значи да сам ја договорио да Осетковски дође мимо било чијег знања. С друге стране, Осетковски је једно од најбољих појачања. Дао је више поена од Милтона и Паркера заједно!"
Тема разговора брзо је прешла на бившег капитена Жофрија Ловерња, којем Мијаиловић жели посебно мјесто у клубу.
"Пет пута сам потенцирао ту причу, али процјена спортског сектора је била да није играч за нас. Молио сам их да дође, јер је то важно због навијача, он је имао огромну жељу да се врати у Партизан, да се овде пензионише. Купио је и стан у Београду, жели да живи овдје, има српски пасош… Желио сам да дође и да би стабилизовао свлачионицу, да направи везу са навијачима, да покаже како се игра за овај клуб. И биће мој предлог стручном штабу да се он нађе у тиму сљедеће сезоне и да се овде пензионише, уз лијеп испраћај – како заслужује. Видећемо да ли ће се десити, зависи од Ловерњових амбиција и нашег тренера, јер никад нећу урадити нешто преко њега. Кад извршни одбор престане да одбија играче које шаље стручни штаб, они више неће бити стручни штаб, јер немају подршку. Стручни штаб треба да одабере играча, а ако одговара буџету – ми подигнемо руку.
"Мијаиловић је истакао и важност враћања играча који су оставили траг у клубу, као што је Данте Егзум.
"Сигурно је жеља да враћамо играче који су оставили траг у Партизану, који могу да помогну играчки. Егзум је један од играча којег смо сви обожавали, а обожавамо га и даље."
Фински таленат Мика Муринен је такође био тема.
"Доведен је као пројекат, показао је кроз финску репрезентацију да је велики проспект, спектакуларно играо против Србије. Струка га је запазила, клуб радио на томе да га доведе… Нажалост, неке ствари нису видјели, није се уклопио у средину, бивши тренер му је давао шансу неколико пута и није је искористио. Није било стрпљења, млад је играч и још незрео, али има будућност и сигурно ће бити велики кошаркаш. Није се овде снашао, отишао је даље да игра кошарку. И даље је играч Партизана, под уговором је и очекујемо сљедеће сезоне да неко откупи његова права. Већ имамо неку комуникацију – из Европе и из Америке."
"Ми се не питамо ништа за Бонгу ако се појави новац на крају сезоне"
Одговорио је и на питање шта ће бити са Исаком Бонгом.
"У моменту када Филаделфија шаље понуду за откуп Пејна, стиже порука од Бонгине агенције да они желе да играч оде у један НБА тим за 875 хиљада долара! Он ту опцију има, али тек на крају сезоне. Ако тада неко донесе те паре из НБА, ми се не питамо ништа. Али, сада смо имали право и одбили смо понуду. Образложили смо тиме да је врло значајан за екипу и да је битно да одигра квалитетно до краја. Ако ће Бонга отићи у НБА на крају сезоне, нас тај новац чека па чека. Није баш све у парама."
Мијаиловић је објаснио и како се планира буџет и постављају циљеви, па се дотакао и одласка тренера.
"Управа направи буџет – ове сезоне 27 милиона евра, 19-19,5 милиона за играче и стручни штаб. Реално је погледати гдје су буџети осталих екипа, видјети да сте шести-седми и онда поставити циљ да будете шести. На крају сезоне, кад неко не испуни циљ, зна се шта се дешава – слиједи растанак. Пабло Ласо није испунио циљеве у Бајерну, сада и Гордон Херберт… Сале Ђорђевић и Кокошков се нису снашли у Фенербахчеу, промијењени су. Ергин Атаман је претпрошле године освојио Евролигу, прошле играо Фајнал-фор, а ове године не иде лоше и већ скачу да га смене… Дакле, свако мора да одговара."
"Рећи ће 'Ено га Остоја', а тренера и играча се нико неће сјетити"
Поново се осврнуо и на одлазак Жељка Обрадовића.
"Само ми нисмо правили те потезе, јер је наш бивши тренер био више од тренера у клубу и били смо свјесни чињенице да то желе и наши навијачи. Донијели смо одлуку послије првог краха у Евролиги да променимо читаву екипу, што се у историји кошарке није десило. Платили уговоре који су били гарантовани, склонили играче, муком прежијвели ту сезону финансијски, али им поново указали повјерење. Опет није било успјеха у Евролиги, завршили смо као једна од најлошијих екипа у Европи са великим буџетом, али смо и у ову сезону ушли са 35 одсто већим буџетом. Шта се дешава? Ужасан старт, ужасна атмосфера, крах… На крају је стручни штаб схватио да не иде, али се онда десио напад на клуб, формирана је слика да Партизан треба да се угаси. И онда би за 5-10 година на улици рекли ’Ено га Остоја Мијаиловић, он је био предсједник клуба кад се угасио’, а заборавиће сви ко је био тренер, ко је био играч који је узео толики и толики новац, ко је био спортски директор кад је тим био 18. на табели. Ја то нећу прихватити."
