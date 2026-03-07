Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге

Извор:
Агенције
07.03.2026
14:07
Коментари:0
Кошаркаш Асвела Брајан Ангола најкориснији је играч (МВП) 30. кола Евролиге, саопштено је данас на званичном сајту такмичења.
Ангола је у побједи Асвела против Ефеса резултатом 91:88 за 31 минут забиљежио 26 поена и четири скока, уз шут из игре 7/13.
Он је имао индекс корисности 28 и тако први пут у каријери освојио признање за најбољег играча кола у Евролиги.
Кошаркаш Ефеса Сајбен Ли имао индекс 29, али је због пораза његове екипе награда припала Анголи.
Чима Монеке је у поразу Црвене звезде од Бајерна забиљежио индекс 28.
Да подсјетимо Брајан Ангола носио је дрес Партизана током 2020. године, али се није наиграо.
Најновије
Најчитаније
14
48
14
46
14
41
14
40
14
36
Тренутно на програму