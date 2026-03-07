Logo
Large banner

Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге

Извор:

Агенције

07.03.2026

14:07

Коментари:

0
Био је промашај у Партизану, а сада је МВП 30. кола Евролиге
Фото: Pexels

Кошаркаш Асвела Брајан Ангола најкориснији је играч (МВП) 30. кола Евролиге, саопштено је данас на званичном сајту такмичења.

Ангола је у побједи Асвела против Ефеса резултатом 91:88 за 31 минут забиљежио 26 поена и четири скока, уз шут из игре 7/13.

Он је имао индекс корисности 28 и тако први пут у каријери освојио признање за најбољег играча кола у Евролиги.

Кошаркаш Ефеса Сајбен Ли имао индекс 29, али је због пораза његове екипе награда припала Анголи.

Чима Монеке је у поразу Црвене звезде од Бајерна забиљежио индекс 28.

Да подсјетимо Брајан Ангола носио је дрес Партизана током 2020. године, али се није наиграо.

Подијели:

Тагови :

Евролига

košarkaš

КК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато када играју Партизан и Дубаи

Кошарка

Познато када играју Партизан и Дубаи

1 д

0
Бизарно саопштење Партизана: Одложили утакмицу, а нико их није ни питао?!

Кошарка

Бизарно саопштење Партизана: Одложили утакмицу, а нико их није ни питао?!

1 д

0
Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

Кошарка

Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

2 д

0
Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

Кошарка

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

3 д

0

Више из рубрике

Кошаркаш Бостон Селтика Никола Вучевић са болном гримасом држи се за прст који је повриједио

Кошарка

Никола Вучевић поломио прст

5 ч

0
Јокић бриљирао, а Денвер доживио дебакл који ће дуго памтити

Кошарка

Јокић бриљирао, а Денвер доживио дебакл који ће дуго памтити

6 ч

0
Димитријевић и Обст утишали Арену: Звезда без рјешења за Бајерн

Кошарка

Димитријевић и Обст утишали Арену: Звезда без рјешења за Бајерн

16 ч

0
НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс

Кошарка

НБА звијезда не престаје да шокира навијаче: Ухапшен Дилон Брукс

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

48

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

14

46

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

14

41

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

14

40

Кошарац: У априлу почетак изградње базена за гашење пожара на Tјентишту

14

36

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner