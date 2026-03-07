Logo
Орбан: Задржавамо новац од Украјинаца док се не разјасни власништво

Извор:

Агенције

07.03.2026

15:21

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарска ће задржати новац заплијењен од Украјинаца док се не разјасни његово власништво, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Одлучићемо о судбини заплијењеног новца када сазнамо о чему је ријеч. До тада ће мирно лежати овдје", рекао је Орбан на предизборном скупу у Дебрецену.

Акција мађарске

Свијет

Мађарска пресрела транспорт новца: Заплијењено 40 милиона долара и злато, ухапшени носили тактичке униформе

Мађарска национална пореска и царинска управа саопштила је 5. марта да је привела седам украјинских држављана због сумње на прање новца.

Код њих је заплијењено 40 милиона долара, 35 милиона евра и девет килограма злата приликом транспортовања из Аустрије у Украјину.

Мађарска је овим поводом затражила објашњење од Украјине.

Мађарска

Украјина

Виктор Орбан

Коментари (0)
