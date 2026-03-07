Орбан: Задржавамо новац од Украјинаца док се не разјасни власништво

Извор:
Мађарска ће задржати новац заплијењен од Украјинаца док се не разјасни његово власништво, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Одлучићемо о судбини заплијењеног новца када сазнамо о чему је ријеч. До тада ће мирно лежати овдје", рекао је Орбан на предизборном скупу у Дебрецену.
Мађарска пресрела транспорт новца: Заплијењено 40 милиона долара и злато, ухапшени носили тактичке униформе
Мађарска национална пореска и царинска управа саопштила је 5. марта да је привела седам украјинских држављана због сумње на прање новца.
Код њих је заплијењено 40 милиона долара, 35 милиона евра и девет килограма злата приликом транспортовања из Аустрије у Украјину.
Мађарска је овим поводом затражила објашњење од Украјине.
