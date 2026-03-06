Орбан се захвалио Додику на упућеној подршци: Хвала, драги пријатељу

Аутор:АТВ
06.03.2026
13:51
Премијер Мађарске Виктор Орбан захвалио се лидеру СНСД-а Милораду Додику на порукама подршке.
"Хвала, драги пријатељу", написао је Орбан у одговору Додику на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију
Подсјећамо, лидер СНСД-а је истакао да пријетње које је украјински предсједник Володимир Зеленски упутио премијеру Орбану, нису само акт непоштовања суверенитета, већ отворени чин непријатељства, који он најоштрије осуђује.
The threats directed by President Zelensky at the Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán @PM_ViktorOrban , constitute not merely an act of disregard for national sovereignty, but an overt act of hostility, which I condemn in the strongest possible terms.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 6, 2026
