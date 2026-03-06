Logo
Large banner

Орбан се захвалио Додику на упућеној подршци: Хвала, драги пријатељу

Аутор:

АТВ

06.03.2026

13:51

Коментари:

0
Орбан се захвалио Додику на упућеној подршци: Хвала, драги пријатељу

Премијер Мађарске Виктор Орбан захвалио се лидеру СНСД-а Милораду Додику на порукама подршке.

"Хвала, драги пријатељу", написао је Орбан у одговору Додику на друштвеној мрежи Икс.

Додик прес

Република Српска

Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

Подсјећамо, лидер СНСД-а је истакао да пријетње које је украјински предсједник Володимир Зеленски упутио премијеру Орбану, нису само акт непоштовања суверенитета, већ отворени чин непријатељства, који он најоштрије осуђује.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

Мађарска

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ковачевић са Зинкеом

Република Српска

Ковачевић са Зинкеом о безбједносној ситуацији у региону

3 ч

0
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: МУП ће учинити све да би спријечио евентуалне терористичке нападе

3 ч

0
Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

Република Српска

Додик: Орбан државник и наш пријатељ, а Зеленски глумац који глуми комедију

4 ч

9
Владо Ђајић

Република Српска

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

4 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner