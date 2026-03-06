Logo
Large banner

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

Аутор:

АТВ

06.03.2026

12:23

Коментари:

5
Владо Ђајић
Фото: АТВ

Ја сам тужио да сам незаконито смијењен са позиције директора УКЦ-а и добио одлуку да сам незаконито смијењен, рекао је Владо Ђајић, бивши директор УКЦ-а и народни посланик.

"Морају се поштовати све одлуке судова. Ово за има циљ да се не би увела пракса бруталног смијењивања као у мом случају", рекао је Ђајић, на конференцији за новинаре.

Он каже да је на редовном конкурсу Владе прошао, те да ја именован за генералног директора УКЦ-а.

"Поручујем свим органима да не вријеђају становнике и да поштују законе и устав. Сада ћу чекати да се о овом очитује Влада Републике Српске", рекао је Ђајић.

На питање да ли оснива своју политичку партију, Ђајић је кратко рекао: "Пусти то сада".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владо Ђајић

UKC RS

direktor ukc rs

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

Друштво

УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

3 седм

0
Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

Друштво

Шобот: Забрана посјета пацијентима превентивна мјера

2 мј

0
Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

Друштво

Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

3 мј

0
Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

Хроника

Жена пала са петог спрата зграде УКЦ-а Српске

3 седм

0

Више из рубрике

Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

Република Српска

Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

4 ч

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Стевандић: Свијет срља у амбис

5 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић у Вашингтону: У Српској никада није било кампова за мигранте

6 ч

0
савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић

Република Српска

Ромић за АТВ: Поновљени захтјев Сене Узуновић - показатељ њених малициозних намјера

8 ч

15

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner