Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

Ја сам тужио да сам незаконито смијењен са позиције директора УКЦ-а и добио одлуку да сам незаконито смијењен, рекао је Владо Ђајић, бивши директор УКЦ-а и народни посланик.
"Морају се поштовати све одлуке судова. Ово за има циљ да се не би увела пракса бруталног смијењивања као у мом случају", рекао је Ђајић, на конференцији за новинаре.
Он каже да је на редовном конкурсу Владе прошао, те да ја именован за генералног директора УКЦ-а.
"Поручујем свим органима да не вријеђају становнике и да поштују законе и устав. Сада ћу чекати да се о овом очитује Влада Републике Српске", рекао је Ђајић.
На питање да ли оснива своју политичку партију, Ђајић је кратко рекао: "Пусти то сада".
