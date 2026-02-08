УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

Извор:
Универзитетски клинички центар Републике Српске очекује скоро потписивање уговора са Домом здравља Бањалука којим ће, како тврде, бити омогућено да пацијенти ове установе све лабораторијске анализе обављају вађењем крви у матичном дому здравља, без потребе за доласком на УКЦ.
Како су саопштили из УКЦ-а, овај потез је дио напора за растерећење Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, јер ће се узорци крви достављати директно у Завод на обраду.
Према наводима највеће болничке установе у РС, овај модел већ се примјењује кроз уговоре са домовима здравља у Прњавору, Челинцу, Српцу, Лакташима, Мркоњићу Граду и Шипову, као и са болницама у Зворнику, Градишци, Источном Сарајеву, Фочи и Требињу. Пацијенти у овим местима крв ваде у локалним лабораторијама које материјал шаљу у УКЦ, чиме се елиминише потреба да пацијенти физички долазе у установу на Паприковцу.
"На мјесечном нивоу обради се више од 34.000 лабораторијских узорака. Пацијенти долазе из цијеле Републике Српске јер се одређени тестови и анализе могу радити само у нашој здравственој установи. На дневном нивоу се прими између 300-400 амбулантних пацијената и прими се око 800-900 узорака болничких пацијената", наводе из УКЦ-а.
Даље истичу да се сваки дан прије почетка рада у 7 часова велики број пацијената већ налази у чекаоници, односно да се са редомата узме 50-70 бројева.
"Сви пацијенти који дођу у овом термину буду примљени, а њихови узорци се узимају у рад исти дан. Подаци из информационог система показују да администрација по пацијенту траје у просјеку 2,5 минута, док само узорковање траје око три минута", истичу из УКЦ-а
Из УКЦ-а напомињу да при пријему предност имају труднице, дјеца, ратни војни инвалиди и чланови породица погинулих бораца.
