Раст цијена на бањалучкој Тржници

Извор:
АТВ
07.02.2026
19:45
Коментари:0
Тржница и ове суботе ради пуном паром. Без обзира на поскупљења, грађани куповину не одлажу. Јасни у одабиру, купци истичу да је домаће увијек на првом мјесту.
„ Задовољна сам. Баш је богат избор. Цијене како – тако“,
„Ипак је то наш квалитет и већина робе је домаћа. Ја бирам увијек домаће“,
„ Мислим да су повољне, али ја мало купујем",
„Није скупо цијене су приступачне. Ово је најбољи човјек на пијаци и стално купујемо од њега. Роба је добра“,
„ Шта ми треба и не питам за цијену!“, неки су од коментара грађана.
Понуда садржи јефтиније и нешто скупље производе, истичу продавци.
„Дакле има производа који се могу купити за мало новаца? Може, главица купуса,кеља мало кромпира мало мркве до 10 КМ, два дана да има ручак. Пуна кеса!“, рекао је продавац на бањалучкој Тржници.
Викендом се исплати радити и потражња је стабилна без обзира на цијене које су се морале повећати због оне набавне.
„Кажу код вас лук 18 КМ, портали преносе, да ли је истина? – Истина је то, мора ићи тако, набавна цијена је скупа. И да има у маркету исто би био 18“, рекао је продавац.
И док цијене скачу на бањалучкој тржници на цјенкање ни не помишљајте!
„Да вам кажем нема цјенкања. Вјероватно нису стигли изложити цијене, Поврће је јако скупо“, рекао је продавац
Без обзира на раст цијена бањалучка тржница остаје мјесто које опстаје. Захваљујући својим сталним купцима, квалитету робе и услуге бањалучка пијаца ће и даље бити мјесто свакодневне куповине у граду на Врбасу.
Друштво
8 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
19
58
19
45
19
38
19
37
19
29
Тренутно на програму