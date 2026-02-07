Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

Извор:
Радио Сарајево
07.02.2026
10:30
Коментари:0
Републички сеизмолошки завод рано јутрос, 7. фебруара, регистровао је земљотрес у Босни и Херцеговини.
Према њиховим подацима, забиљежена су два мања потреса. Први је евидентиран у 22:40 (6. фебруара) магнитуде 2.5, а други у 01:51 магнитуде 2.6.
Европски медитерански сеизмолошки завод (ЕМСЦ) нема информација о јачини земљотреса, али корисници јављају да се осјетио на подручју Херцеговине.
Грађани из Широког Бријега, Читлука, Витине, Радишића, Груда, Посушја, Љубушког, Чапљине, извјештавају о лаганом подрхтавању.
"Осјетило се добро; чуло се; затутњало; јак тутањ уз подрхтавање; 5-6 секунди тресло, као грмљавина под земљом...", неки су од коментара.
Један становник из Радишића пише: "Лежим, паде телевизија с регала".
Eyewitnesses reported shaking in #Bosnia&Herzegovina 2 min ago (local time 23:40:52)⚠— EMSC (@LastQuake) February 6, 2026
At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗
More info soon! pic.twitter.com/BvhEYiHUqp
