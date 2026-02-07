Logo
Large banner

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

Извор:

Радио Сарајево

07.02.2026

10:30

Коментари:

0
Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"
Фото: Printscreen/EMSC

Републички сеизмолошки завод рано јутрос, 7. фебруара, регистровао је земљотрес у Босни и Херцеговини.

Према њиховим подацима, забиљежена су два мања потреса. Први је евидентиран у 22:40 (6. фебруара) магнитуде 2.5, а други у 01:51 магнитуде 2.6.

Европски медитерански сеизмолошки завод (ЕМСЦ) нема информација о јачини земљотреса, али корисници јављају да се осјетио на подручју Херцеговине.

Грађани из Широког Бријега, Читлука, Витине, Радишића, Груда, Посушја, Љубушког, Чапљине, извјештавају о лаганом подрхтавању.

"Осјетило се добро; чуло се; затутњало; јак тутањ уз подрхтавање; 5-6 секунди тресло, као грмљавина под земљом...", неки су од коментара.

Један становник из Радишића пише: "Лежим, паде телевизија с регала".

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зељковић: Загађење ваздуха и гријање проблеми који захтијевају системска рјешења

Друштво

Зељковић: Загађење ваздуха и гријање проблеми који захтијевају системска рјешења

44 мин

0
Једна особа је погинула, а осам повријеђено у судару комбија и камиона на путу Сарајево-Пале у мјесту Лапишница, рекла је Срни портпарол Полицијске управе Источно Сарајево Весна Стокановић.

Хроника

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

42 мин

0
Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

Република Српска

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

46 мин

0
Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

Бања Лука

Мерцедесом се спустио низ степенице бањалучке Тржнице

1 ч

0

Више из рубрике

Зељковић: Загађење ваздуха и гријање проблеми који захтијевају системска рјешења

Друштво

Зељковић: Загађење ваздуха и гријање проблеми који захтијевају системска рјешења

44 мин

0
Вакцина

Друштво

Јована Алексић прва на свијету прима вакцину против рака

2 ч

0
Здравко Зечевић

Друштво

Зечевић за АТВ: Штедња није ништа друго него одгођена потрошња

12 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати 11. коло (6. фебруар 2026): Извучени бројеви и Џокер комбинација

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

02

Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

10

50

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

10

45

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

10

30

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

10

20

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner