Криза: Познати ланац одлази у стечај - више од 1.000 радника добија отказ

Аутор:АТВ
21.03.2026
14:10
Коментари:0
Чак 44 од укупно 87 пословница њемачког специјализованог ланца Hammer налази се пред гашењем због чега су почеле тоталне распродаје производа.
Ситуација у њемачком ланцу специјализованих продавница Hammer значајно се погоршала. Чак 44 од укупно 87 пословница суочено је са затварањем, упркос ранијим плановима који су обећавали стабилизацију и нови почетак.
Наиме, од 1. октобра 2025. године било је предвиђено да ланац започне нову фазу пословања уз подршку конзорцијума инвеститора. Међутим, умјесто очекиваног опоравка и развоја, компанија је приморана да организује велику распродају усљед гашења бројних продавница.
Hammer је специјализован за опремање ентеријера и кућни текстил. Матична компанија Brüder Schlau GmbH & Co. KG прогласила је стечај још у јуну 2025, а нови ударац услиједио је крајем јануара 2026. када је и новооснована компанија поднијела захтев за стечај суду у Билефелду.
- За отприлике половину филијала тренутно нема заинтересованих који би жељели да наставе са овим моделом специјализованих продавница - изјавио је портпарол привременог стечајног управника Стефана Мејера, преноси Фениx Магазин.
У тим пословницама већ је покренута тотална распродаја. Судбина око 1.100 запослених је неизвјесна, иако су њихове плате обезбијеђене путем Савезне агенције за рад до краја марта 2026. године.
Упркос томе што је контактирано више од 300 потенцијалних инвеститора, одзив је био веома слаб.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 д0
Економија
3 д0
Свијет
1 седм4
Свијет
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму