На снази одлука о ограничењу марже у Српској

21.03.2026
Одлука о одређивању марже у промету одређених производа у републици Српској, којом се прописује максимална маржа од шест одсто у велепродаји, те осам процената у малопродаји, данас је ступила на снагу, речено је Срни у Министарству трговине и туризма.
Наведеном одлуком прописује се и максимална маржа на лијекове од осам одсто у велепродаји и 20 процената у малопродаји.
Ова одлука односи се на со за људску исхрану, паковање од 0,5 до 1,6 килограма, сва паковања свињске масти, сунцокретово уље од 0,9 до 5,5 литара, те сва паковања биљне масти.
Одлука се односи и на паковања пастеризованог и стерилизованог млијека до 1,6 литре, јогурт запремине до 1,6 литара, сва паковања пшеничног брашна, као и све грамаже хљеба од овог брашна.
Маржа је ограничена и на шећер кристал паковања од 0,5 до 5,5 килограма, сва паковања хране за дојенчад и бебе, која је искључиво замјена за мајчино млијеко.
Сва паковања пелена за дјецу и за одрасле, такође су обухваћена одлуком.
Маржа је ограничена и на течни детерџент за суђе од једног литра, као и за прање веша у праху, паковање до три килограма.
Инспекцијски надзор над примјеном одредби ове одлуке врши Републичка управа за инспекцијске послове посредством републичког тржишног инспектора и тржишног инспектора у јединицама локалне самоуправе у складу са законским овлаштењима.
Одлука о одређивању марже у промету одређених производа важиће до 1. јуна 2026. године.
Друштво
2 д0
Економија
4 д0
Република Српска
1 седм0
Друштво
1 седм0
Економија
17 ч0
Економија
22 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
