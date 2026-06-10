Борац започео припреме: Циљеви одбрана титуле и пласман у Европу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фудбалери Борца започели су припреме за нову сезону у којој је циљ одбрана шампионске титуле у Премијер лиги БиХ и пласман у неко од европских такмичења.
Први човјек клуба Звјездан Мисимовић поручио је да је најважније да је Борац успио да сачува кључне играче из прошле сезоне.
"Љепота фудбала је у томе што је на сваких неколико дана пред вама ново доказивање. Ми смо жељни тога, имамо добру екипу и што је најважније - успјели смо да задржимо костур тима и искусан ростер. Ранијих година нам је долазило по 10 или 15 нових играча у финишу прелазног рока и кретали смо од нуле. Овај пут смо хтјели да завршимо посао раније, да екипа има мир и јасан фокус на прво коло квалификација за Лигу шампиона. Момци имају квалитет, радни су и вољни. Свакако ће бити још појачања јер нам је увијек потребна свјежа крв. Уколико нас неко и напусти из финансијских разлога, то ћемо дозволити само ако имамо адекватну замјену која неће ослабити квалитет тима", изјавио је Мисимовић.
Из бањалучког клуба су пружили и подршку шефу стручног штаба Винку Мариновићу, који се опоравља од незгоде коју је доживио на породичном имању.
"Желим да упутим ријечи подршке нашем тренеру Винку Мариновићу, који ће данас бити отпуштен на кућно лијечење и брзо га очекујемо назад. Пошто је у појединим медијима било спекулација, желим јасно да кажем: Винко Мариновић је тренер Борца и он остаје наш шеф у наредном периоду. Циљ је пласман у групну фазу европског такмичења, гдје Борац ове године има статус носиоца у прва два кола квалификација, као и одбрана титуле у првенству БиХ, што би било први пут у историји. То би била пета шампионска титула за наш клуб, али прва узастопна", рекао је потпредсједник Борца Богољуб Зељковић.
Капитен Срђан Граховац каже да је екипа успјела да напуни батерије током кратке паузе и спремно дочекује почетак припрема.
"Ми сами себи, оствареним резултатима, подижемо љествицу и одређујемо амбиције, а то су увијек трофеји. Желимо да поново доведемо групну фазу европског такмичења у Бањалуку. Немам посебних жеља. Фудбал је толико напредовао да лак или тежак противник на папиру не значе ништа. Прошле године смо ми елиминисани од екипе из Андоре, а претпрошле су се неки радовали што су извукли нас, па су се опекли. Европски успјех се не подразумијева, за њега се мора жестоко радити и имати мало спортске среће", рекао је Граховац.
"Црвено-плави" ће до 18. јуна тренирати у Бањалуци, а потом слиједи одлазак на Златибор на главни дио припрема.
"Заказали смо четири јаке провјере на Златибору. Прво ћемо 20. јуна највјероватније одмјерити снаге са екипом Јединство Путеви, затим 23. јун играмо против шампиона Црне Горе Сутјеске, 26. јуна ривал је ИМТ и 30. јуна је генерална проба против руске екипе Ахмат Грозни", каже спортски директор бањалучког клуба Оливер Јандрић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму